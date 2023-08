Die Fortsetzung von "Call of Duty: Modern Warfare 2" soll am 10. November erscheinen.

Fast so sicher wie das Amen in der Kirche und doch jedes Jahr eine geschickt inszenierte Offenbarung: Activision kündigte per Teaser-Video "Call of Duty: Modern Warfare 3" für den 10. November an. Darin macht Captain Price offenbar weiterhin Jagd auf den Oberschurken Makarov.