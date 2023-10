Mit der PlayStation 5 Slim bekommt auch Sonys jüngste Konsole eine schmalere Variante. Wie bei der Original-PS5 wird es auch bei der Slim-Version eine Digital Edition geben - und Letztere lässt sich aufrüsten.

Bald kommt die neue PlayStation. Dabei handelt es sich natürlich nicht um die PlayStation 6, sondern um eine PS5 Slim: Wie die Vorgänger-Modelle bekommt auch die aktuelle Generation der Konsole eine schmalere und leichtere Variante.

Sony verspricht in einem Vorstellungsvideo und im PlayStation-Blog, dass trotz der kleineren Form die gleiche Leistung erreicht wird wie mit der Original-Version. Die kompakte PS5-Variante wird es wie die ursprüngliche PlayStation 5 ebenfalls in der Version mit Laufwerk und in einer Digital Edition geben. Die Besonderheit: Die digitale Edition lässt sich aufrüsten, mit einem optional erhältlichen Ultra HD Blu-ray-Laufwerk. Letzteres schlägt mit knapp 120 Euro zu Buche.

Sowohl die aufrüstbare digitale Edition als auch die mit Laufwerk sind mit 1 TB Speicher ausgestattet. Mithilfe eines SSD-Einbaus lässt sich der Speicher auf Wunsch auf bis zu 8 TByte erweitern.

Schmal, aber oho!

Das Volumen der Hardware wurde laut Sony um mehr als 30 Prozent reduziert, das Gewicht um 24 Prozent bei der Digital Edition und um 18 Prozent bei der Laufwerk-Variante.

In den USA wird die Slim-Variante als Erstes zu haben sein - bei ausgewählten Einzelhändlern bereits ab November. Die weltweite Einführung wird - so Sony - "in den folgenden Monaten fortgesetzt". Was das konkret für den Start in Deutschland bedeutet, bleibt also aktuell noch offen. Einen Hinweis gibt folgende Formulierung auf dem PlayStation-Blog: "Sobald der Bestand des aktuellen PS5-Modells ausverkauft ist, wird die neue PS5 das einzige verfügbare Modell sein."

Fest steht zumindest der Preis für den europäischen Markt: Die schmalere PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Disc-Laufwerk wird knapp 550 Euro kosten, die Digital Edition der kompakten neuen Variante wird für 450 Euro zu haben sein. Der horizontale Ständer ist inklusive. Wer die Konsole stattdessen vertikal positionieren will, muss für den entsprechenden Ständer nochmal 30 Euro ausgeben.

Während bei der ursprünglichen Playstation 5 auf jeder Seite je ein Seitenteil abgenommen und auf Wunsch durch Farb-Alternativen ersetzt werden kann, stehen bei der kommenden kompakteren PS5 vier abnehmbare Teile für die individuelle Farbgebung bereit. Neben dem klassischen PS5-Weiß werden ab Anfang 2024 neue Farben für das Konsolen-Cover zur Verfügung stehen, unter anderem Matt-Schwarz und die Deep Earth-Collection mit Vulkanrot, Kobaltblau und Sterlingsilber. Die Preise für die Hüllen beginnen bei 55 Euro.

PlayStation 5 Slim

PlayStation 5 Slim

Copyright: PlayStation