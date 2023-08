SAT.1 gibt den Starttermin für die neue Vorabendserie "Die Landarztpraxis" bekannt. "Alles was zählt"-Star Caroline Frier spielt eine alleinerziehende Ärztin, die von Berlin ins Herz Oberbayerns zieht. Doch am Schliersee ist nicht alles so idyllisch, wie es auf den ersten Blick scheint ...

SAT.1 gibt den Starttermin für eine neue Vorabendserie bekannt: Caroline Frier (40) spielt in "Die Landarztpraxis" Dr. Sarah König. Diese wagt einen Neuanfang im idyllischen Wiesenkirchen am Schliersee. Gemeinsam mit ihrer Teenager-Tochter Leo ( Katharina Hirschberg) zieht sie aus der hektischen Großstadt Berlin in das paradiesische, aber auch ziemliche raue Herz Oberbayerns. In der Hauptrolle der alleinerziehenden Mutter und engagierten Ärztin mit Helfersyndrom ist der "Alles was zählt"-Star ab Montag, 16. Oktober, werktags um 19.00 Uhr, zu sehen. Und hier wird geklotzt und nicht gekleckert: Es sollen gleich mal ganze 60 Folgen der neuen Serie produziert werden, wie der Sender vorab mitteilte.

Gleich zwei Neuerungen im Vorabendprogramm bei SAT.1

Wie es charmante Heimatformate so an sich haben, dreht sich alles um alltägliche Probleme, Geheimnisse, Schicksalsschläge und natürlich das turbulente Liebesleben der Protagonistin: Sarahs Jugendfreund ist - wie es der Zufall so will - auch Landarzt. Dr. Fabian Kroiß ( Oliver Franck) ist aber beileibe nicht der einzige, der Sarah den Kopf verdreht. Da wäre noch der Bergretter Max Raichinger ( Alexander Koll), dem Sarah zu gefallen scheint ... Schauspieler Franck schlüpft in die Rolle des verheirateten Lebemannes, der hin- und hergerissen ist zwischen Verpflichtungen und Vergnügen. Koll hingegen verkörpert den Naturburschen schlechthin. Einen gestandenen Mann, der ein Auge auf den Neuankömmling am Schliersee geworfen hat - zum Leidwesen von Arzt Kroiß. Na, wenn das kein Konfliktpotenzial birgt. Die angekündigte Storyline klingt vielversprechend chaotisch.

"Die Landarztpraxis" ist aber nicht die einzige Neuheit am 16. Oktober. Im Anschluss an die neue Vorabendserie startet in SAT.1 um 19.45 Uhr die "SAT.1 :newstime". Eine bemerkenswerte Veränderung im Programmschema. Denn die Hauptnachrichten-Sendung wird somit um zehn Minuten verlängert. Mit von der Partie ist Anchorwoman Claudia von Brauchitsch, die mit Marc Bator moderiert.