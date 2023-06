Es sollte ein Neuanfang sein, der allen guttut: Optimistisch zog die "Goodbye Deutschland"-Familie Fachin vom westfälischen Brakel ins sonnige Marina di Ragusa. Doch der raue Umgangston an seiner sizilianischen Schule machte dem Sohn der Familie das Leben schwer, wie die VOX-Dokusoap zeigte ...

Neue Gesichter bei "Goodbye Deutschland"! Schon vor gut zwei Jahren hatte VOX die sympathische Familie Fachin bei ihrer Auswanderung nach Sizilien begleitet, nun wurde die entsprechende Folge endlich ausgestrahlt. Das Ehepaar Stefanie (42) und Christian (47) sowie Sohn Lucas (13) hatten in der Heimat schwere Zeiten hinter sich: Nach einem Unfall war der Familienvater schwer depressiv geworden, hatte über Jahre nicht arbeiten und noch nicht mal die einfachsten Dinge zu Hause erledigen können.

Dass seine Frau in dieser harten Phase seines Lebens an seiner Seite geblieben war, hielt er immer noch für ein Wunder, beim Gedanken daran schossen ihm Tränen in die Augen: "Steffi war grandios! Also, jede andere Frau hätte mich schon längst in den Graben geschmissen und wär' weggefahren." Stattdessen habe sie ihn sogar geheiratet, als er fast pleite war: "Finde mal so 'ne Frau!"

Zusammen wollten sie nun die Sorgen hinter sich lassen und im sonnigen Süden neu anfangen. Auf Sizilien hatten sie ein Haus gekauft, wollten zwei Ferienwohnungen darin vermieten. Doch die mussten erst mal in Schuss gebracht werden, es gab einiges zu renovieren, und die ersten Gäste sollten schon wenige Wochen später kommen. Zur Not würde man eben im Garten zelten und die Leute in den eigenen Räumen unterbringen, erklärte Christian seinen Plan B. Wohl wissend, dass seine Frau davon alles andere als begeistert sein würde: "Ich glaub', die reißt mir den Kopf ab", vermutete er lachend.

13-Jähriger zieht zurück nach Deutschland - und weg von seinen Eltern

Und tatsächlich blieb die Camping-Idee reine Fantasie: Als das VOX-Team die Familie drei Monate später erneut besuchte, war zwar gerade ein Wasserschlauch geplatzt, insgesamt aber war das Ferienwohnungsgeschäft angelaufen - wenn auch noch nicht so gut, wie es sich die Familie wünschte. Doch noch etwas anderes machte den dreien zu schaffen: Sohn Lucas (zum Zeitpunkt des Drehs erst elf Jahre alt) war an seiner neuen Schule todunglücklich.

Nicht hauptsächlich wegen der Sprachprobleme, auch nicht wegen der anderen Kinder, nein, jemand anderes machte ihm das Leben schwer: "Die Lehrer sind gemein. Also, das ist in der Schule so ... In Deutschland kriegen die Kinder ja auch 'n bisschen Respekt. Hier ist das so: Die Kinder dürfen gar keinen Respekt bekommen von den Lehrern." Stattdessen würden diese bei der kleinsten Gelegenheit sofort rumschreien. "Sie sind sehr laut!"

Dass Lucas so unglücklich war und gar angekündigt hatte, notfalls allein nach Deutschland zurückzuziehen, machte auch den Eltern große Sorgen. Sie bemühten sich nach Kräften, ihn zu unterstützen und aufzubauen, und gegen Ende der Folge schien sich die Situation tatsächlich gebessert zu haben.

Trotzdem hat es den Junior mittlerweile wieder nach Deutschland gezogen. Er lebt bei seinen Großeltern, während Mama und Papa so oft wie möglich zwischen Westfalen und Sizilien pendeln. "Wir wollen nicht unseren Traum auf dem Rücken unseres Kindes ausleben", erklärte Stefanie dem "Westfalen-Blatt" ihren Entschluss. Sie und ihr Mann seien ihren Eltern "sehr dankbar und ziehen den Hut davor, dass sie so mitziehen und das ermöglichen". Wie es weitergeht mit den dreien? Das wird das Publikum womöglich in einer der nächsten "Goodbye Deutschland"-Folgen sehen ...