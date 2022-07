Er hat die legendären Beleidigungsduelle in "The Secret of Monkey Island" erfunden - nun hat er (vorerst) genug von Kritik und Anfeindungen: Ron Gilbert mag keine Details mehr über sein kommendes Spiel "Return to Monkey" teilen.

Erst vor Kurzem schrieb Games-Designer Ron Gilbert auf seinem Blog noch, dass die lautesten Kritiker ausgerechnet die eingefleischtesten Fans seien. Nun hat er überhaupt keine Lust mehr, über sein aktuelles Projekt "Return to Monkey Island" zu reden.

Eine Vielzahl Äußerungen über den Grafikstil des Adventures, das nahtlos an den Kultitel von 1991 anschließen soll, haben ihm die "Freude am Teilen" genommen, so der Designer, der unter anderem die legendären Piraten-Beleidigungsduelle ("Du kämpfst wie eine Kuh!") erfunden hat. Darüber hinaus sei er in den Kommentaren persönlich angegriffen worden. "Die Leute sind einfach nur gemein", so sein schlichtes Fazit.

"Spielt es, oder spielt es nicht"

Schon nach einem ersten Teaser verteidigte der den modernen Look des Spiels, der bewusst nicht auf den Pixel-Art-Look der Klassiker setzt. "'Return to Monkey Island' mag vielleicht nicht den Grafikstil haben, den ihr wolltet oder erwartet habt, aber es ist der Stil, den ich wollte", schrieb er damals in seinem Blog. Nun legte Gilbert mit vorerst letzten Worten noch eimnal nach: "Es ist ein großartiges Spiel und jeder im Team ist stolz darauf. Spielt es, oder spielt es nicht. Aber verderbt allen anderen nicht den Spaß daran."

Zuspruch bekommt Gilbert nicht nur von vielen Fans, sondern auch von "prominenter" Seite. Dominic Armato etwa, der Guybrush Threepwood abermals die Stimme leiht, gratulierte der Community bei Twitter sarkastisch für ihre "erstklassige Arbeit" und nannte die Kommentare auf Gilberts Blog "eine reine Shitshow".

"Return to Monkey Island" soll noch 2022 für PC und Switch erscheinen. Genauere Infos werden nur noch von Publisher Devolver Digital kommen, wenn Gilbert sein Schweigegelübde einhält.