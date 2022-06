Mehr als zehn Jahre nach ihrer Scheidung sind Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker wieder vereint - zumindest vor der Kamera: Im Musikvideo zu Ramazzottis neuer Single "Ama" tanzen sie gemeinsam mit ihrer Tochter Aurora.

Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker - das ist schon lange vorbei. 1998 heirateten der Italo-Popsänger und die schweizerisch-italienische Fernsehmoderatorin. 2009 wurde die Ehe wieder geschieden. Verstanden haben sich die beiden aber auch danach blendend. Im Musikvideo zu Ramazzottis neuer Single "Ama" stehen sie sogar gemeinsam mit ihrer inzwischen 25-jährigen Tochter Aurora vor der Kamera.

Der Auftritt von Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker soll die Botschaft des neuen Songs unterstreichen - in "Ama" geht es darum, dass die Liebe keine Grenzen oder Hindernisse kennt. Passend dazu tanzen die drei ausgelassen vor der Kamera. In der Kommentarspalte auf YouTube kommt der Gastauftritt von Ex-Frau und Tochter gut an: "Die Botschaft dieses Liedes ist an sich schon schön, aber die Tatsache, dass Aurora und Michelle dabei sind, macht es noch schöner und bedeutungsvoller. Ich bete dich an", schreibt eine Nutzerin. "Ein wunderschönes Lied und vor allem eine schöne Botschaft - ihr hättet keine besseren Leute auswählen können. Schön, euch alle drei zu sehen, dich, Michelle und Aurora", kommentiert eine andere.

"Das ist mein Soundtrack für diesen Sommer"

Michelle Hunziker teilte einen Ausschnitt des Videos auf Instagram: "Die Liebe ist überall und hat tausend Facetten", schreibt sie dazu. "Die Liebe ist der Motor meines Lebens ... und wenn es einen Ort gibt, an dem Quadratmeter unbezahlbar sind, der sich unendlich ausdehnen kann, ein ressourcenreiches Land, das man verschenken kann, an wen man will ... dann ist das das Herz ... mein Herz. Das ist mein Soundtrack für diesen Sommer ... ich liebe dich."

Nach der Trennung von Hunziker war Ramazzotti fünf Jahre lang mit dem Model Marica Pellegrinelli verheiratet. Die Ehe wurde 2019 geschieden. Michelle Hunziker ist seit 2014 mit Tomaso Trussardi, dem Erben des Familien-Modeunternehmens "Trussardi", verheiratet; im Januar 2022 verkündete das Paar die Trennung.

Mehr von Eros Ramazzotti, dann aber wieder ohne Hunziker, gibt es am 16. September: Dann bringt der 58-Jährige sein neues Album "Battito Infinito" auf den Markt. Im Herbst startet außerdem eine umfangreiche neue Welt-Tournee, unter anderem auch mit Konzerten in Stuttgart, Oberhausen, München und Mannheim.