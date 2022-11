Keanu Reeves erobert nicht nur die Leinwand, sondern auch die Herzen seiner Fans, aber Geld scheint dem Hollywood-Star nicht besonders wichtig zu sein. Er sagt, er schätzt viel mehr seine privaten Beziehungen. Und eine ganz besonders.

Was er anfasst, wird fast automatisch zu Gold. Keanu Reeves dominiert seit Anfang der 90er-Jahre die Welt der tiefsinnigeren Actionfilme. Der Schauspieler eroberte quasi ganz Hollywood mit seiner Ausnahme-Performance im Film "Gefährliche Brandung". Was darauf folgte? Ein kometenhafter Aufstieg und eine beispiellose Karriere. Der 58-Jährige mauserte sich vor allem mit der "Matrix"-Filmreihe zum absoluten Leinwand-Helden und verdiente Millionen.

Auch im vierten Teil des Films, "Matrix Resurrections" (zu sehen jetzt auf Sky Cinema und WOW), kassierte Reeves einen zweistelligen Millionenbetrag. Das Geld ist dem Hollywoodstar jedoch nicht viel wert. Vielmehr setzt er sich für gute Zwecke ein und schätzt die Beziehungen, die er in seinem Privatleben führt. Vor rund einem Jahr feierte er sein Red-Carpet-Debüt mit der neuen Partnerin Alexandra Grant. Mit der Künstlerin zeigte sich der Schauspieler in der Vergangenheit immer wieder verliebt und händchenhaltend in New York. In einem Gespräch mit der Agentur teleschau sprach Keanu Reeves nun offen über die Liebe ...

"Wir lieben es alle, verliebt zu sein"

Der Star verriet: "Ich glaube, wir alle lieben es, verliebt zu sein. Früher war vieles vielleicht inniger und romantischer als heute. Wir haben vielleicht nicht mehr viele Dichter unter uns, aber es gibt viele tolle Liebeslieder. Meiner Meinung nach wird die Liebe nie ihre Würze verlieren - egal in welchem Jahrhundert."

Gleichzeitig gab der Schauspielstar zu, dass er mit fast 60 Jahren deutliche Unterschiede im Vergleich zu jüngeren Generationen sieht. Er erklärte gegenüber teleschau mit einem Schmunzeln: "Die Leute haben die simpelsten Dinge vergessen, wie zum Beispiel das Gefühl, einen handgeschriebenen Brief zu lesen. Ich finde, es liegen Welten zwischen einem handgeschriebenen Brief und einer E-Mail ..."