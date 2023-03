Staffelfinale im "First Dates Hotel": Zum Abschluss der VOX-Datingshow liegt zwischen Peter und Armin Liebe in der Luft. Bei so viel Schmetterlinge im Bauch hat Gastgeber Roland Trettl eine Überraschung parat. Derweil geht ein Ballermann-Sänger einer Kölnerin zu forsch zu Werke.

Roland Trettl ist für Single Armin kein Unbekannter. Schon einmal begab sich der 33-Jährige in Sachen Partnerwahl in die Hände des TV-Sternekochs aus Aushilfs-Amors. Was 2020 bei "First Dates" nicht klappte, sollte sich für Armin im "First Dates Hotel" ( VOX) endlich ändern. Doch sein Date lief alles andere nach Plan, mit seinem wortkargen Gegenüber fand er so gar keine Gemeinsamkeiten. Wie gut, dass er sich schon zuvor gut mit Choreograf Peter am Pool unterhalten hatte. "Der sah spitzenmäißg aus", brauchte auch Peter direkt einen Fächer.

Nach Peters ebenfalls missglücktem Date sah man sich - natürlich rein zufällig - abends in lauschiger Atmosphäre wieder. "Ich freue mich, dass es nicht geklappt hat", redete Peter gar nicht lange um den heißen Brei herum. Tags darauf ließ Armin bei der gemeinsamen morgendlichen Yoga-Session tief in sein Herz blicken: "Da pochert's laut." So viele Schmetterlinge im Bauch blieben auch Roland Trettl nicht verborgen: Er habe etwas organisiert, ließ er verlauten.

"Aufregend, harmonisch, prickelnd": Singles erleben "goldenen Momente"

Beim Wasser-Action-Date samt wildem Ritt auf Flight-Boards war an Bord aber auch noch Zeit für ausreichend Gespräche. Danach räumte Peter ein, er sei schon ein "bisschen verknallt", während Armin "Funken" wahrnahm. Ein erster Kuss kam aber noch nicht zustande, weil Letzterem der Wellengang ziemlich zu schaffen machte. Mit der Heimreise mussten sich die beiden Turteltauben trotzdem nicht abfinden - weil Trettl den (Noch)-Singles eine Nacht in der intimen Golden Suite spendierte.

Und der Whirlpool bei Kerzenschein entfaltete seine Wirkung: Kaum kam das feuchte Geblubber in Gang, zog Armin seinen Datepartner zu sich heran. Danach schwärmte er: "Peter kann küssen!" Auch Peter war glücklich: "Das Warten auf den Kuss hat sich gelohnt." Ähnlich zärtlich ging es später am Abend auch im Bett weiter. "Aufregend, harmonisch, prickelnd" sei die Nacht gewesen, verriet Peter am Morgen und fügte augenzwinkernd hinzu: "Es gab neben Schlafen noch ein paar andere Aktivitäten." Noch vager drückte sich Armin aus, der von einem "goldenen Moment" sprach. Was eindeutiger war: Mit Peter und Armin sind offenbar zwei Singles weniger auf dem Markt. Auch zurück in der Heimat verbrachten sie viel Zeit miteinander.

Kölnerin weist Date in die Schranken: "Dann kannst du küssen direkt vergessen!"

Gleich wie zu Hause fühlte sich im "First Dates Hotel" auf Mallorca der 51-jährige Dirk. Kein Wunder, will er doch auf der Baleareninsel auch beruflich als Stimmungssänger voll durchstarten: "Mein Traum ist es, Fuß zu fassen in der Ballermann-Szene." Unmissverständlich wurde der Single auch in Bezug auf seine Vorstellungen für das Date: "Ich brauche keine Heidi Klum. Ich bin ja auch nicht Brad Pitt." "Fraulich" und "schön anzuschauen" dürfe seine Verabredung aber schon sein.

Mit der 54-jährigen Sandra, die nach dem Tod ihres Lebensgefährten die Hoffnung auf eine neue Liebe nicht aufgegeben hat, suchten Roland Trettl und sein Team allem Anschein nach eine Dame ganz nach dem Geschmack Dirks aus: "Es war für mich ein Wow-Effekt." Zu Tisch kamen die beiden kaum mehr aus dem Lachen heraus, unter anderem als Sandra Raucher Dirk kölnerisch direkt klarmachte: "Dann kannst du küssen direkt vergessen!" Im Interview hoffte Dirk trotzdem: "Abwarten, gibt ja auch Zahnbürsten."

Bei aller dentalhygienischer Aufopferungsgabe seitens Dirk wurde daraus aber nichts. Zwar durfte er Sandra beim zweiten Date noch auf dem Fahrrad an der Strandpromenade entlangfahren, seine eindeutigen Avancen ("Ich würde dich schon gerne küssen") schob die Kölnerin aber dann energisch einen Riegel vor: "Gib mir mal ein bisschen Zeit!" Dirk aber wollte eine klare Ansage. Die bekam er dann auch. "Vom Typ her passt es einfach nicht", erteilte ihm Sandra letztlich eine Abfuhr.