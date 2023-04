"Du arbeitest an der Tankstelle und suggerierst, dass du 'the rich f..cking kid' bist! Das funktioniert nicht!" - Bei einigen GNTM-Kandidatinnen ging das alljährliche Presse-Training ordentlich nach hinten los. Verantwortlich war eine SAT.1-Journalistin, die schon das Kanzler-Triell moderierte.

Bitte einmal den Finger gaaanz tief in die Wunde legen! - So oder so ähnlich muss die Stellenbeschreibung für SAT.1-Ankerwoman Claudia von Brauchitsch bei GNTM gelautet haben. Noch 15 Schönheiten waren übrig. Können die sich denn auch vor der bösen Presse behaupten? Das wollte Heidi Klum in Woche 10 von "Germany's next Topmodel" austesten. Tränen und Drama waren also vorprogrammiert, denn die Journalistin, deren "Energie" den Mädels schon Angst machte, nahm ihren Job ernst: "Ich möchte nicht, dass sie sich wohlfühlen!", lautete ihre Devise.

Gesagt, getan: Coco hatte noch gar nichts gesagt, da ging es ihr schon an den Kragen: "Du schaust sehr gelangweilt aus, leicht blasiert!", fand Claudia von Brauchitsch. Die 21-Jährige hatte den Vorwurf kaum verdaut, da wollte die Journalistin wissen, was Vivien und Cassy denn so von Coco halten.

Ein Stich ins Wespennest, denn Teile der Mädels-WG hatten gerade darüber gestritten, dass Coco GNTM nicht ernst genug nimmt: "Das ist ein klarer Vorwurf an dich", fasste die Medienfrau zusammen. "Du bist nur hier, um mehr Follower zu haben!" Die junge Münchnerin wehrte sich aber vehement, sodass von Brauchitsch am Ende zugeben musste: "Sie ist verhältnismäßig gut mit den Angriffen auf sie umgegangen!" Schade aber auch!

GNTM: "Sie hat mich genau da getroffen, wo es wehtut!"

Bei Somajia hatte die SAT.1-Frau mehr Glück. Erstere hatte mit einer Designer-Handtasche auf Instagram posiert. Pöhser Fehler! Was sie denn so arbeite, wollte Frau von B. wissen. "An der Tankstelle ... und als Tänzerin." - "An der Stange?" Ups, da machte Somajia schon große Augen, doch es kam noch besser.

Claudia von Brauchitsch holte ordentlich aus: "Du arbeitest an der Tankstelle und suggerierst, dass du 'the rich f..cking kid' bist! Das funktioniert nicht!" Der Bielefelderin kamen die Tränen. "Du musst vorbereitet sein auf diese Fotos. Ich sage dir, andere nehmen dich auseinander! Möchtest du die Louis-Vuitton-Tasche sein, oder wer bist du?" Das saß!

Mit einer flammenden Rede über sich selbst und ihre Bilder konnte Somajia den Karren schließlich doch noch aus dem Dreck ziehen. "Danke, es geht doch!", freute sich von Brauchitsch. "Du hast alles gesagt, nur leider nicht, als ich dich gefragt habe!" Eine solche Schadensbegrenzung gelang Selma leider nicht. Die 18-Jährige stellte sich auf Instagram als Party-Girl dar: "Die ist mir zu oberflächlich, das ist für mich ein Jet-Set-Leben ohne Vision!", lautete die vernichtende Kritik. Selma war am Boden zerstört: "Sie weiß jetzt gar nicht, was mich ausmacht, ich hab meine Chance total verpasst! Sie hat mich genau da getroffen, wo es wehtut!", schluchzte sie.

Die Tränen trockneten allerdings schnell: Selma konnte sich beim Beauty-Casting gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen und ist nun neues Kampagnengesicht für Augenpads: "In your face! Ich kann's, und es gibt Kunden, die mich buchen!", freute sie sich.

"Das ist krank!"

Allzu zartbesaitet sollte man im Model-Leben auch nicht sein. Das stellte Heidi Klum mit dem nächsten Programmpunkt klar. "Mir ist es wichtig, dass ich meine Mädels auch auf die Schattenseiten dieses Business vorbereite!", erklärte sie und lud dazu GNTM-Gewinnerin (2021) Alex Mariah Peter sowie Psychologin Pia Kabitzsch ein. Dann zeigte man den Newcomerinnen schockierende, aber echte Kommentare aus der Presse oder Social-Media wie "Sie soll an Krebs verrecken" oder "'GNTM-Kandidatin als Hure und Ratte beschimpft".

"Der Hass ist leider da bei den Menschen!", fasste die Klum zusammen. "Etwas so Ekliges und Dreckiges unter deinem Bild zu kommentieren, das ist für mich krank!", fand Somajia. Alex, die seit ihrem Sieg einige Kilos zunahm, bekommt vor allem Kommentare zu ihrem Gewicht: "Ok, die Leute interessiert nicht, dass ich trans bin", erklärte sie. Auf der anderen Seite bedeute, Frau zu sein, auch, dem Bodyshaming ausgesetzt zu sein.

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!

Genug gelernt, nun war wieder Zeit für die Praxis. Der (abermals ziemlich verrückte) Entscheidungs-Walk stand an. Dazu gab Gastjurorin und Curvy-Model-Superstar Ashley Graham (das war die mit dem grantigen Hugh-Grant-Interview bei den Oscars) wertvolle Tipps. Doch wer wollte mal wieder nicht üben? Natürlich Griesgram Anya. Dabei hätte sie es nötig gehabt. Heidi bohrte nach: "Warum hast du die Chance nicht genutzt?"

Die Schuldigen waren schnell gefunden: "Es läuft halt in der Villa nicht so gut mit den anderen Mädels, und ich hab halt Angst, es kommen so Blicke, und ich will dem nicht ausgesetzt sein!" Das schien der Klum nicht so ganz überzeugend: "Du riskierst deinen Platz hier, indem du nicht übst wegen den anderen Kandidaten, das ist doch auch blöd, oder?"

Sie werde es beim nächsten Mal umsetzen, versprach Anya. Doch eine weitere Chance wird es für sie leider nicht geben. Ihr Aus ließ Anyas Konkurrentinnen erwartungsgemäß ziemlich kalt. Nur Marielenas Mutterherz erbarmte sich, und sie nahm die 19-Jährige in den Arm. "Ich hab's mir schon gedacht, dass es keinen anderen interessiert, dass ich raus bin!", erklärte sie. Nun geht es für alle nach Berlin, wo diverse Castings anstehen. Und Anya wohnt eben da. Ob man zusammen fliegt?