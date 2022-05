Die Geissens stechen mit ihrem Speedboat in See und erleben eine Panne nach der anderen: Erst stecken sie auf einer Sandbank fest, dann baut Robert auch noch einen Unfall im Hafen. Und auch zwischen den Eheleuten kracht es gewaltig.

Wasser, Wellen und Wutanfälle: In der aktuellen Folge von "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" (montags, 20.15 Uhr, RTLZWEI) wird ein Ausflug mit dem Speedboat für Carmen und Robert Geiss zu einem Höllentrip: "Bootfahren ist einfach nicht gut für uns", lautet das vernichtende Fazit von Carmen Geiss.

Dabei hatte es sich das Millionärsehepaar doch so schön vorgestellt: Endlich wollten sie mit ihrem generalüberholten Speedboat "Donzi" wieder in See stechen - ganz allein, so wie früher. Doch bei der Jungfernfahrt in Richtung Key West/Florida ist die gute Stimmung an Bord nur von kurzer Dauer: Die "Donzi" steckt plötzlich auf einer Sandbank fest. "Das ist natürlich völlig Scheiße!", mosert Robert. Dass er selbst am Steuerrad steht - geschenkt! Carmen macht ihrem Mann jedoch Vorwürfe, zu schnell gefahren zu sein. Lautstark zoffen sie sich. Carmen: "Die Nerven liegen blank!"

Dann entdeckt Robert zufällig den Grund dafür, dass die gesamte Technik abgestürzt ist: "Nicht verraten, aber ich bin aus Versehen mit dem Knie an den Not-Aus Schalter gekommen", sagt er und grinst. Carmen kann nur noch mit dem Kopf schütteln.

Unfall beim Anlegen: "Für so was haben wir eine Versicherung"

Als sie endlich den rettenden Hafen erreicht haben, nimmt das Unheil seinen Lauf: Beim Anlegen touchiert Robert mit der "Donzi" einen Katamaran. Das Boot hat ordentlich einen abgekriegt, sehr zum Ärger seiner Eigentümer, die heftig gestikulieren. Robert ist trotzdem unbeeindruckt: "Shit happens", sagt er, "für so was haben wir eine Versicherung." Carmen sieht es ähnlich wie ihr Mann: "Wo gehobelt wird, fallen auch mal Späne."

Doch das sehen die Geschädigten ganz anders: Sie rufen die Küstenwache, die den Unfallhergang protokolliert. Robert ist nun gar nicht mehr cool: "Ich hoffe, dass alles mit den Papieren der 'Donzi' stimmt. Ich habe keine Lust, das Wochenende im Gefängnis zu verbringen", schwant ihm Böses. Doch statt hinter Gittern landen die Geissens in einem Fisch-Restaurant direkt am Hafen: "Das ist was ganz Besonderes", schwärmt Carmen, "da kann man den Fisch noch persönlich kennenlernen."

Der Motor streikt - Robert Geiss ist endgültig bedient

Doch das einfache Ambiente kann die verwöhnten Geissens nicht überzeugen - sie wollen so schnell wie möglich in ihr Hotel: Das ist mit einem Preis von 900 Dollar pro Nacht zwar kein Schnäppchen, aber wer kann, der kann: "Ich möchte wieder in die Zivilisation", sendet Carmen ein Stoßgebet gen Himmel.

Doch bis es so weit ist, müssen die Geissens sich noch gedulden, denn: Jetzt streikt auch noch einer von drei Motoren der "Donzi". Es geht nur noch im Schneckentempo voran. Robert ist bedient: "Das ist 100 Meilen von meiner Komfortzone entfernt, das ist richtig Kacke!" So hatten sich die Geissens ihre erste Fahrt mit der "Donzi" wirklich nicht vorgestellt ...