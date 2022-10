Das Netflix-Original "The Crown" ist in den 90-ern angekommen. Ein erster Trailer zeigt nun, wie turbulent die fünfte Staffel der beliebten Serie wird.

Seit 2016 erzählt "The Crown" vom Leben der britischen Royals, ihren Dramen und Skandalen. Die kürzlich verstorbene Königin Elizabeth II., die in den ersten beiden Staffeln von Claire Foy und in den Staffeln drei und vier von Olivia Colman gespielt wurde, stand dabei als Familienoberhaupt stets im Zentrum. Mit der fünften Staffel, die am 9. November Premiere feiert, geht die Serie nun auch nach dem Tod des royalen Vorbilds weiter - und erzählt von einer Zeit, die für das englische Königshaus alles andere als leicht war. Auch ein erster Trailer zeigt: Für die nunmehr von Imelda Staunton ("Harry Potter") verkörperte britische Regentin bricht in der Serie ein hartes Jahrzehnt an.

Fokus der zehn neuen Folgen sind die 90er-Jahre. Darin wird es um die Ehe und Scheidung von Prinzessin Diana und des damaligen Prinzen Charles gehen. Die Prinzessin wird von Elizabeth Debicki verkörpert, der Prinz von Dominic West. Nach dem Tod seiner Mutter sitzt der einstige ewige Thronfolger nun auf dem Thron. Genau deswegen wird auch die fünfte Staffel von "The Crown" mit Argwohn beachtet: Manche fürchten, dass die Rekreation dieser turbulenten Ära seines Lebens es Charles erschweren könnte, sich als König zu etablieren.