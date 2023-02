Im April feiert das ZDF sein mittlerweile 60-jähriges Bestehen - und das auf durchaus gebührende Art und Weise. Im Rahmen der einmaligen Abendshow "Die Show der Shows" holt der Fernsehsender gleich fünf alte TV-Klassiker ins Programm zurück.

Am 1. April 1963 war der offizielle Sendebeginn des ZDF, seitdem ist der öffentlich-rechtliche Sender ein fester Bestandteil des deutschen TV-Programms. Dieses Jahr feiert der Sender sein 60-jähriges Bestehen, weshalb sich unter anderem am Samstag, 1. April, 20.15 Uhr, das Abendprogramm nach diesem Jubiläum richtet. In der Sendung "Die Show der Shows" holen die Mainzer Sender gleich mal fünf alte Fernsehklassiker zurück auf den Bildschirm.

In dem einmaligen Event werden mehrere einst überaus beliebte TV-Shows vereint, darunter "Der große Preis", "ZDF-Hitparade" und "Wetten, dass ..?". Neben prominenten Gästen sind auch einige bekannte ZDF-Macher als Kandidaten und Gesprächsgäste dabei. Wer "Die Show der Shows" moderieren wird und welche weiteren Formate ihr Revival erleben sollen, wird der Sender bis zum Schluss geheim halten, hieß es dazu.

Bereits vor diesem Geburtstagsevent blickt das ZDF auf sechs Jahrzehnte zurück. Am Dienstag, 28. März, 20.15 Uhr, wird die "ZDFzeit"-Dokumentation "Loriot, Otto & Co. - 60 Jahre TV-Comedy" ausgestrahlt, in der auch Ilka Bessin, Hugo Egon Balder, Abdelkarim und Wolfgang Lippert zu sehen sind. Zudem sind drei lange "XXL-Album-Nächte" geplant, in denen "Geschichte und Geschichten aus 60 Fernsehjahren" aufgegriffen werden. Diese werden ab Mittwoch, 29. März, an jeweils drei Mittwochabenden gezeigt. Für viele Junggebliebene vermutlich das eigentliche Higlight: Am Freitag, 31. März, und Samstag, 1. April, strahlt das ZDF zwei "Kultnächte" aus, die die besten Momente aus "Disco" und der "Hitparade" präsentieren.

Von "Wickie" bis "Der Staatsanwalt"

Aber das war es noch lange nicht mit den Festivitäten im Zweiten. Am Montag, 27. März, gibt es auch zu Produktionen wie "Der Staatsanwalt" Retro-Nächte. Auf ZDFneo werden einige Serienklassiker zu sehen sein. So laufen seit Anfang Februar die ersten Staffeln von "Der Landarzt". Am Freitag, 31. März, zeigt der Sender nicht weniger vier Staffeln der "Rettungsflieger". Aber auch für das jüngere Publikum holt das ZDF alte Klassiker zurück: Am ersten Aprilwochenende sind bei ZDFtivi "Biene Maja", "Heidi" und "Wickie" zu sehen.

Erwachsener wird es dann mit Markus Lanz und Richard David Precht. Sie sprechen in ihrem Podcast "Lanz & Precht" über die Sendergeschichte und die Rolle des öffentlich-rechtlichen Fernsehens für die Gesellschaft. Und auch Tommi Schmitt widmet sich in einer Ausgabe seiner ZDFneo-Show dem 60-jährigen Bestehen des Senders.

Am Freitag, 31. März, ist auch "Bares für Rares" ganz nach dem Jubiläum ausgerichtet: Horst Lichter wird Gäste begrüßen, die mit ihren Objekten besondere Geschichten aus 60 Jahre ZDF zu erzählen haben. Der Erlös geht an einen guten Zweck. Eine kleine Zeitreise wird es auch im "heute journal" und in den "heute"-Nachrichten geben. Am Freitag, 31. März, und Samstag, 1, April, wird die Sendung vor einer schwarz-weiß-Kulisse aus dem Jahr 1963 gestartet. Auch ein "Moma vor Ort Spezial" (Mittwoch, 22. März) wird es anlässlich des Jubiläums geben.

"Wir wollen ein ZDF für alle sein"

"Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine grundlegende Säule für die Demokratie, für eine umfassend informierte und aufgeklärte Gesellschaft", lässt sich Intendant Dr. Norbert Himmler zitieren. "Die Menschen verlassen sich insbesondere in Zeiten von Krieg und Krise zu Recht auf unsere vertrauenswürdige Berichterstattung, faire Diskussionsräume und unser vielfältiges Programm." Himmler: "Als ZDF stehen wir seit elf Jahren in Folge an der Spitze der deutschen Fernsehlandschaft, wir sind das erfolgreichste nationale Vollprogramm, mit einem europäischen Auftrag. Das zeigt, dass wir den Großteil der deutschen Bevölkerung mit unserem Programm bereits jeden Tag erreichen - eine Bilanz, die uns nicht ausruhen lässt, sondern anspornt, denn wir wollen ein ZDF für alle sein."