Eigentlich hätte eines der beliebtesten Aufbauspiele Mitte März sein Comeback feiern sollen. Doch daraus wird vorerst nichts. Ubisoft hat die Veröffentlichung von "Die Siedler" abermals verschoben.

Im Jahr 2018 erstmals angekündigt, im Sommer 2020 für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt, unlängst überraschend für den 17. März 2022 angekündigt - und nun doch wieder verschoben: Das Comeback des deutschen Aufbau-Simulationsklassikers "Die Siedler" steht unter keinem guten Stern.

Offenbar ist die neuerliche Verzögerung der teils harschen User-Reaktionen auf die Closed Beta zurückzuführen, wie Ubisoft Blue Byte einräumt.

"Während wir das Feedback durchgingen, wurde unserem Team klar, dass die Qualität noch nicht mit der Vision des Teams übereinstimmte. Daher haben wir uns entschlossen, den Release des Spiels auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Die zusätzliche Zeit werden wir nutzen, um das Spiel zu verbessern und die Qualität für alle unsere Spieler:innen in den Vordergrund zu stellen", schreiben die Entwickler bei Twitter.

Einen neuen konkreten Release-Termin gab man nicht an.

Hallo liebe Die Siedler Fans, wir haben ein wichtiges Update für euch. pic.twitter.com/1BIX2jVi6S — Die Siedler (@DieSiedlerDEU) March 3, 2022

Noch vor der Closed Beta Ende Januar konnten auch ausgewählte Medien den Titel vorab spielen und zeigten sich wie das Magazin "Gamstar" teils "ratlos und enttäuscht".

Die größten Kritikpunkte: Vieles vom ursprünglichen Gameplay, das die Reihe so einzigartig und erfolgreich machte, wurde eingedampft - unter anderem Aufbauelemente und Warenkreisläufe, die in den Vorgängern deutlich komplexer und vielseiter ausfielen. Das macht auch in der Genre-Bezeichnung bemerkbar: Ubisoft spricht nicht von Aufbaustrategie, sondern von "ökonomisch getriebener Echtzeitstrategie".

Und auch von den bei der Erstankündigung in Aussicht gestellten Features hätten es offenbar nur wenige ins finale Spiel geschafft. Stattdessen werde "Die Siedler" nun ein stromlinienförmiges Echtzeitstrategie-Spiel, so die Befürchtungen der ersten Test-Spieler, die bislang allerdings kein Auge auf die Kampagne des Spiels werfen konnten.