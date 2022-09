EA macht seinen Dauerbrenner "Die Sims 4" allen PC- und Konsolenbesitzern ab 18. Oktober frei zugänglich. Das Kalkül dahinter ist klar: Der Absatz der großen und kleinen Erweiterungen soll angekurbelt werden.

"Die Sims" zählt zu den meistverkauften Computerspielreihen aller Zeiten. Nun hat EA überraschend angekündigt: "Die Sims 4" wird schon bald auf allen Plattformen (PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S) kostenlos erhältlich sein - genauer gesagt: ab 18. Oktober. All jene, die das Basisspiel bis zu diesem Tag gekauft haben, erhalten das aktuelle "Wüstenoase-Set" kostenlos als Geschenk.

Mit dem Schritt will EA seine Community rasch ausbauen - und letztlich den Absatz seiner zahllosen großen und kleinen Erweiterungen ankurbeln. Das Entwicklerteam sei laut Pressemeldung "noch bestrebter denn je, neue und bedeutsame Erlebnisse für Spielende zu entwickeln, sodass es in absehbarer Zukunft weitere Packs, Sets und 'Sims'-Expresslieferungen geben wird".

Worum es sich dabei konkret handelt, soll im Rahmen eines besonderen "Behind The Sims Summit"-Livestreams am 18. Oktober 2022 ab 19.00 Uhr geklärt werden. Das Online-Event ist auf den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen von "Die Sims" zu sehen.