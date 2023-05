Eigentlich wollte Frank Buschmann seinen Job als TV-Kommentator im Sommer an den Nagel hängen. Nun aber will er überraschend um zwei Jahre verlängern. In einem Instagram-Video erklärt der 58-Jährige den Grund.

Es war die Überraschungsnachricht für Sportfans am Donnerstag: TV-Kommentator Frank Buschmann wird seinen Vertrag bei Sky um zwei Jahre bis 2025 verlängern. Seinen Sinneswandel erklärt der 58-Jährige in einem Instagram-Video unter dem Titel "Die sind 'schuld'! Es geht weiter..." Er habe sich "ganz, ganz viele Gedanken gemacht, wie es denn im Sommer weitergehen soll", beschreibt Buschmann darin seinen inneren Zwiespalt.

Der zweifache Vater fährt fort: "Aufgrund des unglaublichen Spaßes, den ich bei den 'Sky Next Generation'-Übertragungen mit den Kindern hatte, dieses Unterrichten on air, mit ganz tollen und fantastischen Kindern, bin ich noch mal ganz schwer ins Grübeln gekommen." Nach "langem Hin und Her" und vielen Gesprächen habe er sich dann für die Verlängerung entschieden.

"Das gehört für mich im Leben dazu, dass man sich mit Entscheidungen schwertut", rechtfertigt sich Buschmann. Von kritischen Stimmen will er sich nicht beirren lassen: "Auch wenn ich für manche in die Rente gehöre: So alt fühle ich mich dann doch noch nicht". Denn: "Wenn ich meinen originären Job machen kann, macht das immer noch Bock: Da brennt's noch."

"Geile Entscheidung!": Fans sind begeistert

"Sky Next Generation" ist eine Livesport-Übertragung, die der Pay-TV-Anbieter speziell für Kinder ins Leben gerufen hat. Ausgewählte Kinderreporter kommentieren dabei ein Bundesligaspiel zusammen mit Frank Buschmann. Außerdem erhalten die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer spannende Zusatzeinblicke rund um das Spiel.

Anfang des Jahres hatte Buschmann nach knapp drei Jahrzehnten seinen Ausstieg als Kommentator der Fußball-Bundesliga verkündet. Als Grund nannte er die sich verändernde Branche: "Ich finde das Drumherum mittlerweile schwierig bis unerträglich", sagte er in einem Interview mit "sportjournalist": "In dem Moment, in dem ich in der Konferenz bei Sky am Mikrofon bin, liebe ich meinen Job. Aber außerhalb der 90 Minuten sind mir die Leute im Geschäft zu viel geworden, die behaupten, sie machten das alles aus reiner Liebe zum Sport und für die Fans. Das ist verlogen."

Seine Kehrtwende wird von Fans und Followern auf Instagram gefeiert: "Geile Entscheidung! Fußball-Konferenzen ohne Buschi wären auch irgendwie komisch auf die Dauer", schreibt ein Nutzer. "Stark! Bushi in der Konferenz ist einfach herrlich!"; kommentiert ein anderer.