Jennifer Garner will bei Apple TV+ ihren plötzlich untergetauchten Mann finden: Im Schlepptau hat sie eine ziemlich zickige Stieftochter.

Mühe geben reicht nicht, das hat Hannah ( Jennifer Garner) längst bemerkt: Seit Jahren versucht sie, eine Bindung zu ihrer Stieftochter aufzubauen. Die16-jährige Bailey ( Angourie Rice) aber weigert sich beharrlich, die neue Frau an Papas Seite zu akzeptieren. Bis Owen ( Nikolaj Coster-Waldau) von einem Moment auf den nächsten verschwindet: Er hinterlässt Hannah lediglich einen Zettel mit einer geheimnisvollen Botschaft. In der Apple-Serie "Beschütze sie" müssen sich die beiden Frauen zwangsläufig zusammenraufen, um eine Chance zu haben, den Verschwundenen wiederzufinden.

Unterschlagung, Lügen, Gewalt und Mord: Es ist ein schwieriger Weg, den Hannah und Bailey bewältigen müssen, um zueinanderzufinden. Für Owens Verschwinden gibt es zunächst keine Erklärung, nur ein paar diffuse Hinweise. Das FBI hat seine Firma durchsucht und den Chef festgenommen. Dass Owen selbst in illegale Machenschaften verstrickt sein könnte, ist für seine Frau ebenso unvorstellbar, wie für seine Tochter.

Doch Hannah und Bailey werden jäh herausgerissen aus der Beschaulichkeit in der San Francisco Bay, wo sie auf einem Hausboot ein Leben jenseits aller Sorgen geführt haben. Mal abgesehen von der kalten Schulter, mit der Bailey bislang jegliche Annäherungsversuche Hannahs geblockt hat.

Den beiden Frauen wird schnell klar, dass irgendetwas nicht stimmt: Wieso ist Owen untergetaucht? Warum hinterlässt er ihnen eine Tasche voll Bargeld? Vor wem muss Bailey beschützt werden? Als hätten sie nicht schon genug Probleme mit sich selbst, müssen Hannah und Bailey nun auch die Geheimnisse eines Mannes entschlüsseln, den sie doch nicht so gut kennen, wie sie glauben.

Vertrauen aufbauen von heute auf morgen? Ist das wirklich möglich? - Dass sich lange aufgestaute Konflikte plötzlich in Luft auflösen, weil es die äußeren Umstände verlangen, diesen Fehler macht "Beschütze sie" nicht: Hannah und Bailey brauchen eine ganze Weile, um eine Bindung aufzubauen. Dafür haben Hannah und Bailey sieben Episoden Zeit. Apple zeigt die ersten beiden Folgen am 14. April, danach bis zum 12. Mai im Wochentakt immer freitags eine weitere.

Die von Reese Witherspoons Produktionsfirma Hello Sunshine produziert Serie basiert auf einem Bestseller der Schriftstellerin Laura Dave, die mit Oscar-Preisträger Josh Singer ("Spotlight", "Die Verlegerin") auch die Drehbücher verfasst hat. Sie verpacken das Mutter-Tochter-Drama in einen wendungsreichen Thriller und schicken die Frauen auf eine Reise zu sich selbst und in Owens Vergangenheit.

Es ist ein beschwerlicher Trip, weil Fehler Konsequenzen haben; für den einen und die anderen. Hannah jedenfalls nimmt Owens letzte Worte (Originaltitel: "The Last Thing He Told Me") sehr ernst: Sie trifft Entscheidungen, um Baileys Leben zu schützen. Koste es, was es wolle.