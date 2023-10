Vergangenes Wochenende wurde "Friends"-Star Matthew Perry tot in seinem Haus aufgefunden. Nun äußerten sich einige Serienkollegen zum tragischen Verlust, darunter Janice-Darstellerin Maggie Wheeler.

Es ist immer noch ein Schock für alle "Friends": Matthew Perry gehörte zum Hauptcast der Fernsehserie und wurde schnell zum Publikumsliebling. Doch nun wurde der Darsteller von Chandler Bing am Wochenende tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden. Der Schauspieler wurde nur 54 Jahre alt. Auf Social Media äußerten sich nun ehemalige "Friends"-Schauspieler zum tragischen Verlust.

"Was für ein Verlust. Die Welt wird dich vermissen, Matthew Perry. Die Freude, die du so vielen in einem zu kurzen Leben gebracht hast, wird weiterleben", schrieb Maggie Wheeler. Sie spielte in der Serie Chandler Bings Freundin Janice. Auch Morgan Fairchild, die in "Friends" eine von Bings Müttern spielte, schrieb auf X (ehemals Twitter): "Ich bin untröstlich über den viel zu frühen Tod meines 'Sohns', Matthew Perry. Der Verlust eines so brillanten jungen Schauspielers ist ein Schock."

Jennifer Aniston äußerte sich noch nicht

Neben den "Friends"-Darstellern drückten auch Nancy Sinatra und Laura Benanti ihre Anteilnahme aus. Letztere war mit Perry in der Serie "Go On" zu sehen: "Matt war großzügig, brillant und ein unvergleichliches Talent. Was für ein Verlust." Selbst der kanadische Premierminister, Justin Trudeau, trauerte öffentlich. Er und Perry gingen auf die gleiche Schule: "Ich weiß, dass die Menschen auf der ganzen Welt nie die Freude vergessen werden, die er ihnen brachte", schrieb er.

Bisher äußerten sich zahlreiche Stars zum Tod von Matthew Perry, doch viele Fans scheinen nur auf eine Stellungnahme zu warten: Auf die von den "Friends"-Darstellern Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer. Sie bildeten mit Perry den Hauptcast und das Herzstück der Serie. Doch die vier Schauspieler haben sich noch nicht öffentlich zum Tod ihres Kollegen geäußert.

Besonders unter dem Bild von Maggie Wheeler entstand eine hitzige Diskussion in den Kommentaren. Während einige das Schweigen der fünf Schauspieler kritisieren, verteidigen manche Fans den restlichen Cast: "Können die Leute aufhören, darüber zu reden, dass andere Darsteller nichts posten. Die sozialen Medien sind im Moment nicht ihre Hauptpriorität. Sie trauern. Sie wollen Ruhe haben, um das zu verarbeiten. Sie infrage zu stellen, ist einfach so seltsam", schrieb ein Fan.