"Wir machen einfach weiter wie bisher, nur zu dritt!" Wirklich?! Tatsächlich verändern sich einige Dinge, wenn man Kinder bekommt.

Gestern noch zu zweit und neun Monate später unverhofft/geplant zu dritt (oder zu viert, zu fünft). Und Überraschung: Ein Kind verändert Ihr Leben. Doch viele Erwartungen, die Sie vor der Geburt Ihres Kindes hatten, haben leider wenig mit der Realität zu tun.Aber was ändert sich denn wirklich, wenn Sie ein Kind bekommen?

1. Ihr Freundeskreis und vor allem Sie

Keine Angst: Auch mit Kind können Sie natürlich weiterhin Ihre Freunde treffen und ausgehen. Aber wundern Sie sich nicht, wenn Sie dazu gar keine Lust oder Energie verspüren. Sie werden mit kinderlosen Freunden höchstwahrscheinlich weniger Zeit verbringen. Der heißeste Club und die neuesten Geschichten über die letzte Eroberung Ihres besten Freundes oder Ihrer besten Freundin klingen auf einmal völlig belanglos. Sie interessieren sich nun für Beikost, Stillen und Schlafen. Und das wiederum interessiert wirklich nur Eltern. Sie werden sich verändern, ob Sie es wollen oder nicht - und das merken auch Ihre Freunde.

2. Es dreht sich alles um Kaka und Pipi

Wenn Sie Mutter oder Vater werden, dann dauert es nicht lange, bis sich alles um Kaka und Pipi dreht. "Hat er heute schon Kaka gemacht?" - dieser Satz ersetzt das "Wie war dein Tag, Schatz?". Sie werden regelmäßig angepieselt, Sie wischen Kaka aus Popöchen und auch sonst nehmen Fäkalien und Erbrochenes einen Großteil Ihres Tages ein. Es kann ganz schön eklig sein, denn stellen Sie sich vor: Auch Kinderkaka riecht nicht nach Parfum. Das Gute ist, dass Sie sich schnell daran gewöhnen.

3. Die Partnerschaft

Wie oben schon erwähnt werden Sie sehr viel Zeit damit verbringen, mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin über das Toilettenverhalten Ihres Kindes zu sprechen. Und über Milch. Und über das Schlafverhalten Ihres Kindes. Und über Schlaf im Allgemeinen. Und Sie werden viel schlafen (in der kurzen Zeit, in der es Ihnen möglich ist).

Und was ist mit Sex? Der ist viel zu anstrengend. Wilde Kama-Sutra-Stellungen gehören erstmal der Vergangenheit an. Ein Date zu zweit? Vielleicht zu Ihrem Geburtstag oder Valentinstag, wenn Sie sich so richtig was gönnen und einen Babysitter engagieren.

4. Die Bedeutung von Stress

Vor der Geburt empfanden Sie vielleicht Ihren Arbeitsalltag als besonders stressig. Oder vielleicht auch Familienfeiern mit versammelter Verwandtschaft. Elternzeit klang nach Urlaub und Mamasein nach Haustier adoptieren. Doch hier kommt die Wahrheit: Wenn Ihr Baby ununterbrochen schreit und Sie seit Stunden mit ihm auf dem Arm auf und ablaufen, dabei singen, "Shhh"-Geräusche machen, hin- und herwippen und tänzeln und wenn es endlich eingeschlafen ist, der Postbote an der Tür klingelt, dann wissen Sie, was Stress bedeutet.

Schön ist auch der Tag, an dem sich Ihr Kind - egal wie sehr Sie auf gute Erziehung achten - im Supermarkt auf den Boden wirft und brüllt wie ein angeschossener Löwe. Wegen nichts. Das ist der Moment, wo Sie sich die stressigsten Deadlines aus Ihrem vergangenen Leben mit Büroalltag herbeiwünschen.

5. Ihr Schlafverhalten

Schlafen Sie, so viel Sie können, bevor Sie ein Kind bekommen! Dummer Spruch, doch wenn Sie ein Kind bekommen, dann wissen Sie auf einmal, wieso Ihnen das alle jungen Eltern raten (obwohl sie wissen, dass es nicht möglich ist).

Sie. Werden. Nie. Wieder. Schlafen.

Und wenn doch, dann werden Sie geweckt und geweckt und geweckt. Sie denken irgendwann, Sie können nicht mehr. Aber Sie müssen, denn Ihr Kind ist immer dann wach, wenn Sie schlafen wollen.

Sicherlich kennen Sie verkaterte Tage, nach durchzechten Nächten, an denen Sie trotz Kopfweh und Müdigkeit arbeiten mussten. Nun stellen Sie sich vor, Sie fühlen sich über Wochen oder Monate jeden verdammten Tag so. Schlafentzug ist die Hölle und nicht umsonst eine bewährte Foltermethode.

6. Ihre Vorstellung von Liebe

Bevor Sie ein Kind bekommen, lieben Sie Ihre Mutter, Ihren Vater, Ihre Geschwister, Ihren Partner oder Ihre Partnerin und Ihren Hund. Doch wenn Sie Mama oder Papa werden, dann lernen Sie eine ganz neue Ebene der Liebe kennen. Eine nie dagewesene, völlig überwältigende Liebe, die Ihr Herz zum Platzen bringt. Es ist eine Liebe, die Sie vorher so noch nicht kannten - garantiert! Und es ist eben diese Liebe, die alle Punkte oben wieder vergessen lässt ... Also keine Sorge, Ihr Leben verändert sich, aber letztendlich nur zum Guten.