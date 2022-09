Previous

© 2022 Getty Images/Adam Berry



Für diese Violine gab Musiker David Garrett nicht sein letztes Hemd, aber eine Eigentumswohnung in New York her: Weil er eine Geige des bekannten Geigenbauers Guarneri del Gesù haben wollte, verkaufte er eine Wohnung in der amerikanischen Weltstadt.