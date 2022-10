Taylor Swift landete bereits mit acht Studioalben auf Platz eins in den US-amerikanischen Albumcharts. Unterstützung hat die 32-Jährige also eigentlich nicht nötig. Trotzdem hat Swift es sich bei der Produktion ihres neuen Albums "Midnights" nicht nehmen lassen, den ein oder anderen Star ins Boot zu holen.

Neben Lana del Rey, mit der Swift den Song "Snow on the Beach" aufgenommen hat, war auch so mancher Hollywood-Star an der Platte beteiligt - auch, wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort erkennbar ist. Dylan O'Brien etwa, der unter anderem aus den "Maze Runner"-Filmen bekannt ist, spielte das Schlagzeug für "Snow on the Beach" ein. Bereits in der Vergangenheit arbeitete der Schauspieler mit Swift zusammen, als er im vergangenen Jahr für ihr Musikvideo "All Too Well: The Short Film" vor der Kamera stand. Doch damit nicht genug: "Lavender Haze", der erste Song des Albums, wurde nicht nur von Zoë Kravitz ("The Batman") mitgeschrieben. Die 33-Jährige ist darauf auch als Backgroundsängerin zu hören.

Musikalisch kommt "Midnights" recht düster daher. Diese Platte erzähle "die Geschichte von 13 schlaflosen Nächten", hieß es in einer Vorankündigung. Die 13 Songs auf Swifts neuer Platte sind geprägt von atmosphärischen Lowkey-Pop und Indie-Flair. Damit fügt sie ihrem facettenreichen Werk - Taylor Swift galt bereits als Country-Girl, Party-Queen und Pop-Rebellin - eine weitere Note hinzu.