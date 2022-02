Wegen der Auswertung biometrischer Daten will der US-Bundesstaat Texas den Social-Media-Riesen Meta verklagen. Sollte der Klage stattgegeben werden, könnte der Konzern von Mark Zuckerberg in den Ruin getrieben werden.

Die automatische Gesichtserkennung auf Facebook steht schon lange in der Kritik: Mehr als zehn Jahre lang hat das Netzwerk, welches zu dem Konzern Meta gehört, hochgeladene Fotos automatisch biometrisch gerastert. Obwohl die Funktion inzwischen abgeschaltet wurde, könnte die Sache für Meta nun teuer werden. Denn der US-Bundesstaat Texas kündigte an, Meta zu verklagen. Der Vorwurf: Meta verstoße gegen zwei Gesetze des Bundesstaats, wie der zuständige Justizminister Ken Paxton argumentierte.

Zum einen sei die Auswertung biometrischer Daten ohne die erforderliche Zustimmung der betroffenen Nutzerinnen und Nutzer erfolgt. Zum anderen soll die Foto-Plattform Instagram gegen ein Verbraucherschutzgesetz, das bestimmte irreführende Angaben verbietet, verstoßen haben: Offiziell verspricht Instagram, die Funktion derzeit nicht zu nutzen.

Sollte sie eines Tages eingeführt werden, so wolle das Netzwerk die Nutzerinnen und Nutzer warnen. Doch in Wirklichkeit soll Instagram Bilder heimlich auswerten und die Daten gar unerlaubt an Dritte weiterreichen. Die Krux an der Sache: Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger können keine Klage nach dem Biometriegesetz erheben, dies kann nur der Justizminister. Paxton geht diesen Schritt nun.

"Irreführung, Lügen und freche Misshandlung der Datenschutzrechte"

"Facebook omnipräsentes Imperium wurde auf Irreführung, Lügen und frecher Misshandlung der Datenschutzrechte der Texaner aufgebaut - alles für den wirtschaftlichen Gewinn Facebooks", heißt es in der Klageschrift. Weiter wird Facebook beschuldigt, die erhobenen Daten nicht wie vorgeschrieben gelöscht zu haben. Betroffen seien dabei nicht nur angemeldete Nutzerinnen und Nutzer des sozialen Mediums, sondern auch dritte Personen, die zufällig auf einem hochgeladenen Foto zu sehen sind. Meta wies die Anschuldigungen derweil zurück: "Diese Vorwürfe sind unbegründet, und wir werden uns energisch verteidigen", teilte der Konzern gegenüber dem Nachrichtenportal "heise online" mit.

Texas strebt derweil ein Unterlassungsurteil gegen Meta an: Der Konzern soll verpflichtet werden, alle texanischen Biometriedaten und die damit trainierten Algorithmen zu löschen. Des Weiteren fordert der Bundesstaat die Abschöpfung aller erlangten Vermögensvorteile, und zivilrechtliche Strafen von 25.000 Dollar pro Verstoß gegen das Biometriegesetz sowie von 10.000 Dollar pro Verstoß gegen das Verbraucherschutzgesetz, zuzüglich Zinsen und Verfahrenskosten.

Schätzungen zufolge waren im vergangenen Jahr 20,5 Millionen Texanerinnen und Texaner auf Facebook registriert. Sollte jede und jeder von ihnen nur ein einziges Gesichtsbild hochgeladen haben, würde die Strafe im Falle eines entsprechenden Urteils den Börsenwert Metas von knapp 600 Milliarden US-Dollar deutlich übersteigen.