In Folge 3 treffen "Diese Ochsenknechts" bei Sky endlich wieder aufeinander. Gemeinsam geht's in Österreich zum Kauf der Outfits für Cheyennes Trachten-Hochzeit. Dabei gibt es ein beliebtes Gesprächsthema: Jimi Blues neue Freundin ...

Um am großen Tag seiner kleinen Schwester Cheyenne in wenigen Wochen gut gekleidet zu sein, kann sich Jimi Blue endlich mal von seiner neuen Liebsten Laura-Marie Geissler loseisen. Dass er Ninos Trauzeuge ist, bedeutet ihm viel: "Ich habe Nino, glaube ich, auch ein bisschen geholfen, mehr Anschluss in der Familie zu finden."

Die extrem enge Bindung von Jimi Blue und der Profi-Rennfahrerin ist Familienoberhaupt Natascha jedoch ein Dorn im Auge: "So zusammenhängen ist auf Dauer, finde ich persönlich, nicht gesund, weil dadurch verliert man vielleicht auch seine Persönlichkeit." Intervenieren will sie jedoch nicht: "Letztendlich kommen die ja super miteinander klar."

Cheyenne über Jimi Blues Freundin: "Sie ist einfach eine Frau für mich"

Obwohl Jimi Blue mit seiner Neuen schon einige Tage bei ihr auf dem Hof verbracht hat, konnte Cheyenne keine Bindung zu ihr aufbauen: "Ich habe nicht wirklich was zu ihr zu sagen, weil wir die beiden nur zusammen gesehen haben und nie wirklich alleine." Sie zuckt mit den Schultern: "Sie ist auch nicht meine beste Freundin oder meine Freundin." Cheyenne überlegt: "Sie ist einfach eine Frau für mich."

Wilson Gonzalez geht's wohl ähnlich: "Wir haben uns im Sommer ein paar Mal gesehen. Die sind halt so, als hätten sie gerade ihre Zunge entdeckt. Du hast eine Unterhaltung mit denen, dann schaust du nach rechts und dann sind die ineinander verknotet wie sonst was."

Nino schenkte Cheyenne Gutschein für neue Oberweite

Über der Beziehung zwischen Mutter und Tochter ziehen dunkle Wolken auf. "Willst du etwa so ein komisches Kurzes haben?", fragt Natascha vor dem Brautdirndl-Kauf. "Ja, auf jeden Fall kurz", grinst Cheyenne. "Ich weiß, dass sie meckern wird und gedacht hätte, sie wäre mehr einbezogen. Ich will aber alles selber machen und kontrollieren", behält Cheyenne Details zur Hochzeit für sich.

Dabei meint es Natascha ja nur gut: "Ich habe schon innerliche Schweißausbrüche bekommen, weil ich sie ja kenne!" Tatsächlich könnte Cheyenne das Wichtigste verbocken - das Ehefähigkeitszeugnis ist noch nicht beglaubigt: "Wir brauchen das in drei Tagen, und wenn wir es nicht haben, müssen wir die Hochzeit absagen."

Wenigstens läuft das Shoppen nach Plan. Cheyenne will sich im Dirndl wohlfühlen, "gerade jetzt mit meiner neuen Oberweite". Die war Ninos Idee: "Da hat der Nino mich zu angespornt, denn der hatte mir einen Gutschein dafür geschenkt." Nino grinst: "Es ist sehr schön geworden. Ich bin Zeuge. Das hebt auf jeden Fall die Stimmung zu Hause." Am Ende wird's doch ein langes Kleid. "Das war schon ein besonderer Moment, dass wir als Familie dabei sein durften", findet Natascha.

Bei Cheyennes Verlobtem wird der Hof "immer an erster Stelle bleiben"

Dabei sein darf sie auch, als Wilson Gonzalez in Berlin seine Kneipe Kante mit zwei Kumpels eröffnet. Wilsons Aufgabe ist mehr das Entertainment: "Alles, was ein bisschen oberflächlich ist." Gastro kam für ihn eigentlich nie in Frage: "Ich bin lieber der Typ gewesen, der an der Theke sitzt." Ob die Gäste kommen? "Wir haben Einladungen verschickt, wo man eigentlich hätte mit E-Mail darauf antworten sollen. Das haben vielleicht zehn gemacht." Trotzdem kommen alle, die Eröffnung wird ein voller Erfolg: "Hat alles gut geklappt, die Leute sind happy."

Während Nino um die Existenz seines Hofes kämpft und dem harten Arbeitsalltag in der Fleischverarbeitung nachgeht, kümmert sich Cheyenne alleine um die Tochter. Ihre Laune sinkt, doch daran muss sie sich in Zukunft gewöhnen. "Ich habe da alleine mit dem Hof schon eine sehr große Verantwortung, und das wird immer an erster Stelle bleiben. Da muss auch Cheyenne zurückstecken", warnt Nino vor. Mit Cheyennes Launen weiß er umzugehen: "Wenn sie mich mal wirklich provoziert, dann haue ich auf den Tisch und sage: So nicht! Und das braucht sie natürlich auch."

Ob es vor der Hochzeit nochmal kracht? Das zeigen die nächsten Folgen von "Diese Ochsenknechts" ...