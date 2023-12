Auch in diesem Jahr hat der Branchendienst "Meedia" die offiziellen Gästelisten der großen Polit-Talkshows ausgewertet: Wen durften ARD- und ZDF-Talker wie Markus Lanz am häufigsten begrüßen?

18 Mal beehrte Kevin Kühnert die deutschen Polit-Talker in diesem Jahr mit seiner Anwesenheit. Wie eine Auswertung des Branchendienstes "Meedia" ergeben hat, darf sich der SPD-Generalsekretär mit dem Titel "Talkshow-König" 2023 schmücken. Kein Gast war in den vergangenen zwölf Monaten häufiger bei "Markus Lanz", "Anne Will" und Co. zu sehen.

Dreimal war Kühnert demnach bei "Anne Will" zu Gast, zweimal bei "Maischberger" und einmal bei "Hart aber fair". Jeweils sechsmal diskutierte er bei "Markus Lanz" und "Maybrit Illner". Bereits im Vorjahr kam der 34-Jährige auf satte 17 Talkshow-Besuche, damals reichte es jedoch nur für Platz vier.

Vor Kühnert lagen im "Meedia"-Ranking 2022 CDU-Politiker Norbert Röttgen (21 Auftritte), Journalist Robin Alexander (19 Auftritte) und SPD-Chef Lars Klingbeil (18 Auftritte). In diesem Jahr schafften es neben Kühnert auch "Welt"-Redakteur Robin Alexander (16 Auftritte), CDU-Politiker Jens Spahn (15 Auftritte) und der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr (15 Auftritte) aufs Treppchen.

Ukraine-Krieg im Fokus

Nicht mehr unter den Top 25 zu finden ist indes Karl Lauterbach. Noch 2021 ging der Bundesgesundheitsminister (SPD) mit sage und schreibe 40 Auftritten als klarer Sieger hervor. Damals stand in den meisten Sendungen die Corona-Pandemie im Vordergrund; 2023 war das meistdiskutierte Thema laut "Meedia" wie schon 2022 der Krieg in der Ukraine.

Mit 20 Sendungen lag der Ukraine-Krieg zwar auf Platz eins, wurde jedoch deutlich seltener thematisiert als im Vorjahr (43 Sendungen). Am zweithäufigsten wurde 2023 über die Klima- und Energiepolitik (zwölf Sendungen) sowie die Flüchtlings- und Asylpolitik (ebenfalls zwölf Sendungen) diskutiert. Zudem widmeten sich Deutschlands Polit-Talker gegen Ende des Jahres immer wieder dem Krieg in Gaza (neun Sendungen) sowie dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Bundeshaushalt (acht Sendungen).