"Cult of the Lamb" zieht Scharenweise Gamer in seinen Bann - dabei ist das Indie-Game zuweilen sehr schräg. Und fehlerbehaftet, wie die Reaktionen der Community zeigen.

Roguelite Dungeon-Crawler im schrägen Comic-Look mit abgefahrener Idee: In "Cult Of The Lamb" steuert man ein Opferlamm, das aus Dankbarkeit für seine Rettung einen Kult für eine mysteriöse Gestalt gründen muss. Mit einem treuen Gefolge zieht man gegen falsche Propheten und andere Götter in den Kampf.

Seit 11. August gibt's das "Beten der Schafe" für PC, PS4 und 5, Xbox One, Series X/S sowie Nintendo Switch - und zieht immer mehr Gamer in seinen Bann. Laut Publisher Digital Devolver haben sich bereits über eine Million Menschen dem virtuellen Kult angeschlossen - befeuert von teils euphorischen Kritiken der Fachpresse, wie ein neuer Trailer zeigt.

Nicht alle Käufer sind jedoch glücklich: Von "bösartigen Bugs und verfluchten technischen Problemen, die exorziert werden müssen" ist in der Community die Rede. Digital Devolver verspricht: "Das Team arbeitet bereits emsig an einer Vielzahl von Fixes und Verbesserungen, um so viele Probleme wie möglich, so schnell wie möglich zu beheben. Mitglieder der Gemeinde, die Feedback geben wollen, können sich in diesem öffentlichen Beichtstuhl erleichtern."