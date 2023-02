M. Night Shyamalans neuer Horrorstreifen "Knock at the Cabin" hat "Avatar: The Way of Water" vom Kinothron in den USA verdrängt. Trotz der Spitzenplatzierung dürfte die Freude darüber bei den Machern aber mäßig ausfallen.

Horrorstreifen löst Sci-Fi-Spektakel ab: Der US-amerikanische Spielfilm "Knock at the Cabin" von Regisseur M. Night Shyamalan hat die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts erobert, wie unter anderem "The Hollywood Reporter" und "Variety" berichten. Am Debüt-Wochenende spielte der Film über 14 Millionen Dollar ein. Damit gelang es dem psychologisch gefärbten Mystery-Projekt, "Avatar: The Way of Water" vom Kino-Thron zu stoßen. James Camerons Blockbuster hatte zuvor sieben Wochen am Stück die Spitzenposition im nordamerikanischen Kinoranking inne.

Ungebremste Jubelstimmung dürfte der Achtungserfolg bei den Verantwortlichen hinter "Knock At The Cabin" trotzdem nicht auslösen. Hinsichtlich des Einspielergebnisses am Debütwochenende startete bis dato noch kein Film von M. Night Shyamalan schlechter. Selbst der von Kritikern und Publikum weithin verschmähte Mystery-Film "Old" spielte 2021 mit 16,8 Millionen US-Dollar mehr ein - trotz der damals noch grassierenden Omikron-Variante des Coronavirus.

In Shyamalans neuestem Horrorszenario dreht sich alles um eine junge Familie, die in einer Hütte Urlaub macht. Doch statt einer ruhigen Auszeit erwartet sie ein veritabler Schock: Fremde überfallen die Familie und erzählen etwas von einer nahenden Apokalypse. Alles deutet darauf hin, dass es am Ende noch einen total verrückten Twist geben wird - dafür ist Mystery-Mastermind M. Night Shyamalan ("The Sixth Sense") ja schließlich bekannt. "Knock at the Cabin" startet am 9. Februar in den deutschen Kinos, neben Dave Bautista ist unter anderem auch "Harry Potter"-Star Rupert Grint zu sehen.

"Avatar: The Way of Water" ist weiter auf Rekordjagd

Auch wenn "Avatar: The Way of Water" vorerst den Spitzenplatz in den US-Kinocharts verloren hat, tut das der Erfolgsgeschichte des Blockbusters keinen Abbruch. Mit über zwei Milliarden eingespielten US-Dollar steht das bildgewaltige Sci-Fi-Epos aktuell auf Platz vier der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

James Camerons erstes Meisterwerk "Avatar - Aufbruch nach Pandora" (2009) aus dem Pandora-Universum dominiert (noch) mit knapp drei Milliarden Dollar vor "Avengers: Endgame" (etwa 2,8 Milliarden Dollar) und "Titanic" (etwa 2,2 Milliarden Dollar). Schon bald dürfte "Avatar: The Way of Water" auch "Titanic" hinter sich lassen, dazu fehlen noch etwa 20 Millionen Dollar.