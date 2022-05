Die Nachfolgerin von Maxime Herbord ist gefunden: In der neuen Staffel von "Die Bachelorette" geht Sharon Battiste auf Männerfang. Einigen TV-Zuschauern dürfte die 30-Jährige bereits bekannt sein.

RTL hat seine neue "Bachelorette" präsentiert. Demnach geht ab 15. Juni Sharon Battiste auf die Suche nach ihrem Mann fürs Leben - und die 30-Jährige ist nicht auf den Mund gefallen. Die Halb-Jamaikanerin wolle "Bumms in die Bude bringen", kündigte die gelernte Bürokauffrau an. Einige TV-Zuschauer dürften Battiste schon vor der Kamera verfolgt haben. Zwischen 2018 und 2021 gehörte sie zum Ensemble der RTLZWEI-Sendung "Köln 50667".

Für die neunte Staffel der RTL-Datingshow hat Battiste klare Vorstellungen. "Mein Partner darf gerne mein bester Freund sein, mein Lebenspartner, mein Ratgeber", hofft sie. Zwar steht sie auf "schöne Zähne" und "gepflegtes Aussehen", aber Äußerlichkeiten seien nicht alles: "Wenn er einen Charakter hat wie ein Holzstamm, bringt das alles nichts." Auch mit kleinen Gesten können die Männer das Herz der "Bachelorette" erobern: "Ich würde mich super freuen, wenn ich nach Hause komme, und er weiß, ich esse gerne ein Käsebrot, dass dann ein Käsebrot dasteht." Wenn es funkt und Battiste den richtigen Partner findet, kann sie sich auch Kinder vorstellen.

Klarkommen muss der potenzielle neue Partner mit der Ehrlichkeit der Rosenkavalierin. "Wenn ich nicht Botox unter der Achsel hätte, dann würde ich immer eine nasse Achsel haben. Das ist unsexy, oder?", gab die 30-Jährige zu. Sie kann aber auch ernst. Wegen eines krankhaftem Haarausfalls trägt Battiste Perücke. "Ich habe viele Jahre darunter ganz schlimm gelitten, weil ich mich gefragt habe, was mit mir nicht stimmt", erinnerte sich die "Bachelorette" an die schwere Zeit - die sie nun positiv nutzen will: "Ich möchte zeigen, dass man auch mit Perücke eine Frau sein kann."