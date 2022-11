Mit "Gran Turismo" erscheint im Sommer 2023 eine weitere Verfilmung eines Sony-Videospiels. Neben Regisseur Neil Blomkamp ("District 9") stehen nun auch weite Teile des Casts fest - darunter ein Spice Girl und ein deutscher Star.

Nach der erfolgreichen Kino-Adaption der "Uncharted"-Reihe kommt ab 11. August 2023 ein weiterer Film auf die Leinwand, der auf einer PlayStation-Spielemarke basiert: "Gran Turismo". Das Projekt entsteht derzeit unter der Regie von Neil Blomkamp, der für "District 9" bekannt ist. Orlando Bloom ("Fluch der Karibik", "Herr der Ringe") und Darren Barnett ("Love Hard") wurden für den Film bereits zuvor bestätigt, nun steht auch der weitere Cast für das Racing-Spektakel fest. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wird Djimon Hounsou eine Rolle übernehmen. Derzeit ist er in "Black Adam" zu sehen. Für seine Rolle in "Blood Diamond" war er 2006 für zwei Oscars nominiert.

Zudem soll eine Dame dabei sein, die bisher eher für ihr Gesangstalent als für ihr schauspielerisches Können berühmt war: Geri Halliwell-Horner von den Spice Girls, besser bekannt als Ginger Spice. Immerhin hat sie 1997 in der Komödie "Spiceworld" sich selbst gespielt und einen Gastauftritt in "Sex and the City" absolviert. Ihr Bezug zum Thema Autorennen findet sich dagegen in ihrem Privatleben: Ihr Ehemann Christian ist Chef des Formel 1-Teams Red Bull.

Welcher deutsche Star trifft auf ein Hollywood-Car?

Mit Thomas Kretschmann ist auch ein deutschsprachiger Schauspieler in "Gran Turismo" vertreten. Bekannt ist er für seine Rollen in "King Kong" und "Das Klavier". Daniel Puig kennt man aus der Serie "Naomi", die auf der gleichnamigen DC-Comic-Reihe basiert. Josha Stradowski mimte in der Fantasy-Serie "Das Rad der Zeit" auf Amazon Prime Video den Rand al'Thor. David Harbour spielte zuletzt in "Black Widow" mit, Archie Madewke in "Voyagers".

Die Dreharbeiten finden derzeit in Ungarn statt. Die Rahmenhandlung: Ein junger "Gran Turismo"-Gamer, gespielt von Archie Madewke, wird entdeckt und soll den Sprung vom virtuellen Rennen in den realen Rennsport meistern. Geri Halliwell-Horner und Djimon Hounsou mimen die Eltern des Nachwuchs-Flitzers. David Harbour verkörpert den Mentor des Protagonisten, Daniel Puig spielt dessen Bruder und Josha Stradowski den Rivalen des Helden. Dessen Vater wiederum wird wohl von Thomas Kretschmann verkörpert.