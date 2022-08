Selbstfindung im Familienverbund: Die Kelly Family geht in einer neuen TV-Serie auf Reisen. Ein Roadtrip in die Vergangenheit - Erinnerungen an Erlebtes wühlen die Künstler auf.

Zurück zum Anfang: Die Kellys gehen auf Spurensuche - zwar in kleiner Besetzung, aber natürlich im traditionellen rot-grünen Doppeldeckerbus. RTLZWEI hat aus dem Roadtrip eine launige Dokuserie gemacht, an der eingefleischte Kelly-Fans eher nicht vorbeikommen. Ab Montag, 5. September (um 20.15 Uhr, bei RTLZWEI) besuchen die Musikerinnen und Musiker in "The Kelly Family - Die Reise geht weiter" bedeutende Orte, um ihre Familiengeschichte zu ergründen. Fünf Folgen lang werden exklusive Einblicke frei Haus geliefert.

Seit jeher dabei: Der kultige Kelly-Family-Bus. Es war damals wie heute Joeys Aufgabe, das ominöse Gefährt zu restaurieren, es wieder auf die Straße zu schicken. "Die erste Fahrt mit dem Bus war einfach magisch, Gänsehaut", verrät der Gitarrist und Sänger im Interview. "Ich habe die Bilder noch vor Augen gehabt, wie mein Vater vor über 30 Jahren den Bus gefahren ist, und das war ein besonderer Moment für mich."

Gemeinsam durchlebten die Geschwister Kathy, Patricia, Jimmy, Joey, John und Paul musikalische Höhepunkte sowie emotionale Tiefen während ihrer Zeit als Teil einer weltweit berühmten Großfamilie. Der Weg war nicht immer leicht. Es gab bekanntlich Zeiten, da mussten sie als Straßenmusikanten um ihr Überleben spielen. Was dabei immer half? - Jimmy Kelly verrät das alte Erfolgsrezept: "Einer der wichtigen Faktoren ist dieses Gemeinschaftsgefühl. Dieses Musketierehafte, alle für einen."

Keine Frage, die Kellys polarisierten von Zeit zu Zeit auch - nicht nur mit ihrem unkonventionellen Äußeren, sondern auch mit einer scheinbar undurchdringlichen Fassade einer nach außen heilen und vermeintlich perfekten Familie. Wie gingen die Künstler mit Häme, Spott und Verunglimpfung um? - Auch darüber klärt "The Kelly Family - Die Reise geht weiter" auf. Die Zeitreise soll helfen, Schicksalsschläge aufzuarbeiten, sich aber auch Glücksmomente in Erinnerung zu rufen. Während sie durch verschiedene Länder tingeln, treffen die Talente auf alte Bekannte, geben hautnah Einblicke in ihren Alltag. "Wir sind sehr emotional, wir sind irisch, wir sind sehr aus dem Herzen heraus", betont Patricia Kelly etwas, das keinen mehr überraschen dürfte.

Jede Stadt erzählt eine andere Geschichte

Im Gedenken an ihre verstorbenen Eltern beginnt der Kelly-Ausflug in die Vergangenheit in Rom, wo Vater Dan einst studierte. Wie sie als Familie mit den Erinnerungen umgehen und welche Auswirkungen der Verlust auf ihr musikalisches Schaffen hatte, wird in der Dokumentation beleuchtet. Auch Caroline Kelly wird dann zu sehen sein. Sie begleitet ihre Geschwister in die Ewige Stadt. Über Paris und Speyer geht es dann weiter nach Köln. Vor fast 35 Jahren legte der Clan dort mit seinem Hausboot im Mülheimer Hafen an.

Diese Entscheidung sollte große Erfolge nach sich ziehen. Ihr Image der "singenden Altkleidersammlung" in Fußgängerzonen und Gassen deutscher Städte war bald Geschichte, die begabten Musiker überschrieben es mit Hits - mit herzergreifenden Stücken, packenden Rhythmen und viel instrumentalem Geschick. Ein Erfolgsalbum jagte das nächste. Ihre nicht nur emotionale Reise versammelt sie an der letzten Ruhestätte von Mutter Kelly. Johnny ist überzeugt: "Dieses Zusammensein ist eine Heilung." Derart private Momente mit ihrer Fangemeinde zu teilen, war den Musikerinnen und Musikern ein besonderes Anliegen. Das Kamerateam hätte es gut gemacht, keine emotionalen Grenzen während der Dreharbeiten zu überschreiten, resümiert Jimmy Kelly erleichtert.

Wer es kaum erwarten kann, in das Leben der Kellys einzutauchen, kann bereits sieben Tage vor der Ausstrahlung im Free-TV alle Folgen auf RTL+ streamen. Nach der Premiere auf RTLZWEI stehen die Folgen online kostenlos zur Verfügung.