Der "Pop-Titan" sagt Tschüss: Sein Aus bei DSDS nach der finalen Staffel 2023 ist schon länger beschlossene Sache, nun verabschiedet sich Dieter Bohlen auch von der Bühne. Bei seiner Abschlusstournee hat der Musiker aber noch eine Überraschung für seine Fans parat.

Wenn das Comeback gleichzeitig das Karriereende einläutet: Im kommenden Jahr kehrt Dieter Bohlen im Rahmen einer Tournee auf die Bühne zurück - und zwar zum letzten Mal. In einer Mitteilung des Konzertveranstalters Sparkassenpark Mönchengladbach ließ sich der 68-Jährige wie folgt zitieren: "Wenn Tausende von Menschen dich deine ganze Karriere über so treu begleiten, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich ihnen bei meiner letzten Tour auch noch mal die Gelegenheit gebe, gemeinsam mit mir eine unvergessliche Show zu erleben."

Alle, die sich Tickets für eines der Konzerte kaufen, erwartet ein besonderer Gaststar: Bohlen kündigte an, mit Pietro Lombardi einen langjährigen Wegbegleiter auf der Bühne zu begrüßen. Mit dem DSDS-Gewinner von 2011 ist Bohlen eng befreundet. "Da war es naheliegend, dass ich Pietro gefragt habe, ob er als Special Guest bei meiner letzten Tour dabei sein wird", erklärte der langjährige Chef-Juror der RTL-Castingshow.

Dieter Bohlen will unbekannte Anekdoten über Showbusiness verraten

Die Abschiedstour mit dem Titel "Das größte Comeback aller Zeiten" startet am 16. April und führt Bohlen in zwölf Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unter anderem gastiert er mit seiner siebenköpfigen Band in Berlin, Düsseldorf und Wien. Neben Hits wie "You're My Heart, You're My Soul" wolle Bohlen auch in Form von bisher unbekannten Anekdoten auf seine Zeit in der Unterhaltungsbranche zurückblicken.

Auch bei der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" stehen 2023 die Zeichen auf Abschied. Die Jubiläumsstaffel im kommenden Jahr - die Show wird zum 20. Mal ausgestrahlt - wird zugleich die abschließende Ausgabe des einstigen Quotenhits sein. Bohlen kehrt nach einjähriger Abstinenz als Chefjuror zurück. An seiner Seite sitzen Pietro Lombardi und das Frauen-Duo Leony und Katja Krasavice. Als Moderatorin ist erstmals Laura Wontorra dabei.