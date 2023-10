Previous

Next

© 2023 Getty Images/Roy Rochlin



In New York fand mehrere Tage lang ein Schaulaufen der Film-, Serien-, Comic- und Spielefans statt. Die spektakulärsten Gaming-Cosplays der Comic-Con sehen Sie hier. Den Anfang macht diese Prinzessin Zelda aus "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom".