Alexandra (39), genannt Alex, setzt bei ihrem "perfekten Dinner" an Tag 2 im Allgäu voll auf Handwerk. Das Highlight präsentiert sie erst zum Schluss: ihre Traumkugel, an der sie mehrere Tage getüftelt hat ...

Pink, Glitzer und gute Laune bestimmen den Alltag von Alex. Die quirlige Fachoberlehrerin für Ernährung und Gestaltung wohnt mit Mann und Sohn in Eggenthal im Ostallgäu. Was ihr am "perfekten Dinner" so gefällt: "Die Mischung aus Nervosität, Aufregung, Planung, Machen, Zeigen - das ist mega! Das gibt einem so einen Adrenalinkick. Fast wie Bungee-Jumping!" Selbstbewusst bereitet sie ihr Drei-Gänge-Menü zum Motto "Mein 7. Himmel" zu: "Ich glaube schon, dass mein Menü Siegerpotenzial hat, weil es einfach handwerklich gut gemacht ist."

Rhetorisch verklausuliert lässt ihr Menü samt "schwarz-weiß an Feldsalat", "Allgäuer Wiese trifft Meer" und "Traumkugel" einige Frage offen. "Ich könnte mir vorstellen, dass sie uns beim Dessert umhaut", rechnet Tanja (43) mit einer Überraschung. Auch bei der Vorspeise hat sie den richtigen Riecher: "Schwarze Nudeln? So schwarz eingefärbte Ravioli mit einer weißen Mousse-Füllung?"

Karsten hat "größten Respekt" vor dem Aufwand

Tatsächlich gibt es zum Feldsalat gefüllte Teigtaschen, eine Seite schwarz, eine weiß - natürlich beide Teige selbst geknetet, ausgerollt und befüllt. "Ich habe größten Respekt davor, sowas selbst zu machen", zieht Karsten (40) vor dem Aufwand den Hut. "Es war vom Gargrad perfekt."

Bevor es Rinderfilet mit Garnele, Bandnudeln, Karottennudeln und Portwein-Jus gibt, hat Alex das gleiche Problem wie am Abend zuvor Anita (63): Die Induktionsherdplatte geht nicht an. "Ich verstehe deswegen die Alex, dass man da kurzzeitig in Panik gerät", fühlt Anita mit der Gastgeberin. Die lässt sich vom Technikproblem nicht verunsichern, zum Glück funktioniert der normale Herd. "Ich könnte heulen, weil das alles nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gedacht hab", serviert Alex schließlich den Hauptgang trotzdem etwas geknickt.

Fleisch perfekt, Karotten bissfest

"Perfekt. Das konnte man mit dem Löffel runterschneiden", schmeckt Karsten das Rinderfilet. Die Karotten findet er hingegen "sehr, sehr bissfest". Anita hat ein Problem mit der Garnele: "Mich hat ein bisschen gestört, dass sie kalt war." Und noch was: "Zu Bandnudeln wünsche ich mir persönlich einfach Soße." Davon gab's aber nur einen kleinen Klecks.

Die "Traumkugel" klingt nach Aufwand: "Das ist eine Pannacotta-Kugel als Kern umhüllt von einer Erdbeer-Mousse, dann ist das überzogen mit einer Erdbeer-Ganache auf Gelatinebasis. Die ganze Kugel wird dann gebettet in ein Mürbteig-Törtchen, was gefüllt ist mit selbergemachter Erdbeermarmelade und Schokoganache." Die einzelnen Schichten hat Alex schon seit Tagen vorbereitet, jetzt muss das Dessert-Kunstwerk nur noch heil zu den Gästen kommen: "Das ist eine Arbeit, die dauert ewig, aber ich wollte es unbedingt machen."

Die Überraschung gelingt. "Wow!", staunen die Gäste über die kunstvolle Kugel, die Alex noch mit Blattgold und Glitzer bestäubt hat. "Das ist schon ein Nachtisch für ein perfektes Dinner", meint Tanja. "War schon ganz große Kunst." Für Anita auch geschmacklich: "Ein Kunstwerk, großen Respekt!" Karsten fehlen die Worte: "Volle Punktzahl!" Mit insgesamt 26 Punkten übernimmt Alex die Führung.