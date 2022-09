Radiomoderatorin Steffi aus Nürnberg hat eine sehr sympathische Stimme. Bei ihrem Menü vermisst die Runde an Tag 1 von "Das perfekte Dinner" (VOX) in Nürnberg jedoch die Ambition. "Halt Nudeln mit Gemüse", so Mit-Feinschmeckerin Sonja zu Steffis Hauptgang. Auch sonst wird allerhand Kritik laut ...

Alles an Stefanie ist durch und durch sympathisch. Kein Wunder, ist die gebürtige Oberpfälzerin doch beruflich für die gute Laune einer ganzen Stadt zuständig: Als Moderatorin der Frühschicht beim Nürnberger "Hitradio N1" hellt sie ab 5 Uhr plaudernd das Morgengrauen auf. Ähnlich sonnig präsentiert die 24-Jährige, die als Praktikantin zum Sender kam und bald darauf ihre eigene Show erhielt, auch das Auftakt-Menü der Gourmet-Runde in und um Nürnberg:

Motto: "Urlaub zu Hause"

Vorspeise: Bruschetta-Variation

Hauptspeise: Pasta fresca

Nachspeise: Crunch & Creme

Ungeachtet aktueller politischer Entwicklungen, die beim "Perfekten Dinner" naturgemäß in den Hintergrund treten, beschreibt Steffi Italien als das Urlaubs-Sehnsuchtsland ihrer Kindheit: "Ich mag die gesellige, gastfreundliche Mentalität und will diese Ferienstimmung auch auf die Teller bringen."

"Halt Nudeln mit Gemüse"

Dazu gehört zunächst eine farbenfrohe Vorspeise, in Steffis Fall dreierlei Bruschetta mit Tomaten, gebratenen Pilzen und gegrillten Paprika. Besonders köstlich sind die aromatisch belegten Scheiben aus selbst gebackenem Weißbrot natürlich in der fränkischen Aussprache: "Bruschedda - leggaschmegga", kichern Projektmanagerin Greta (26) und Künstlerin Sonja (51). Doch die Frohnaturen können auch kritisch. "Also die Pilze hätte ich schon mit ein bisschen Weißwein abgelöscht oder so", macht Greta gleich zu Beginn der Woche klar, dass ihre kulinarische Meinung zählt.

Beim Hauptgang - hausgemachte Pasta mit Gemüsesauce und gegrillten Auberginen - vergrößert sich allerdings der Chor der anspruchsvollen und leicht unterforderten Gourmets. Zwar gibt Vegetarierin Steffi in puncto Ausrüstung alles (zum Einsatz kommen beispielsweise Nudelmaschine samt Trocken-Gestell und Wärmelampe), und die Pasta ist Resultat stundenlanger Arbeit. Die Sauce befinde sich jedoch jenseits von "Fine Dining": "So was mache ich mir, wenn es nach der Arbeit mal schnell gehen muss", lautet Sonjas Urteil: "Halt Nudeln mit Gemüse". Und überhaupt, der Veggie-Aspekt: "Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht."

"Kein perfektes Dinner , eher ein netter Abend mit Freunden"

Zum Glück gibt es noch das Dessert. Zum Nachtisch serviert Steffi selbstgebackene Cantuccini mit einer Zitronen-Erdbeer-Mascarpone-Creme, die sie an dem heißen Sommerabend in ausgehöhlten Zitronen anrichtet. "Schön fruchtig", heißt es da immerhin aus der Reihe der Männer, Goldschmied Philipp (39) sowie dem Realschullehrer und Mark Forster-Lookalike Daniel (39). Aber halt, auch nicht alles ehrgeizig genug, relativiert Philipp: "Die Creme ist einen Tick zu lange geschlagen - handwerklich etwas schwierig." Immerhin gibt Greta späte Befriedigung zu: "Die Cantuccini haben es für mich rausgerissen."

Also nichts wirklich gegen bunte, italienisch inspirierte Küche à la Studi-WG: "Kein perfektes Dinner, eher ein netter Abend mit Freunden", so Sonjas Fazit. Und das will an Tag 1 ja schon was heißen! "Ich bin mega zufrieden, hat Spaß gemacht", sagt auch Steffi, die sich selbstbewusst "so zwischen 8 und 9 Punkte" geben würde. Ihre Gäste gehen da nicht ganz mit - insgesamt gibt es 29 Zähler.