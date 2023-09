Als Gitarrist der britischen Rockband Dire Straits wurde Jack Sonni in den 1980-ern bekannt. Nun ist der Musiker im Alter von 68 Jahren gestorben,

Jack Sonni ist tot. Der Gitarrist der britischen Rockband Dire Straits starb am Donnerstag im Alter von 68 Jahren. Dies teilten seine Musikerkollegen auf Facebook und X (vormals Twitter) mit: "Unser geliebter Jack hat eine Lücke in unserem Herzen und unserer Seele hinterlassen", heißt es auf dem Facebook-Account von Dire Straits Legacy: "Wir werden dich so sehr vermissen, du bist für immer bei uns."

Mit der Band, die aus fünf Originalmitgliedern der seit 1995 pausierenden Dire Straits besteht, war Jack Sonni zuletzt auf Tour. Eine genaue Todesursache nennt die Band nicht. Allerdings hatten Dire Straits Legacy schon am Montag mitgeteilt, dass Jack Sonni "aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht an unseren nächsten Auftritten teilnehmen kann".

Auch auf X trauern Dire Straits um ihren Gitarristen: "Ruhe in Frieden", schreiben Dire Straits zu einem Schwarz-Weiß-Foto des Gitarristen. Jack Sonni wurde 1954 im Nordosten der USA geboren. Früh entdeckte er seine Liebe zur Musik. Er lernte Klavier und Trompete, ehe er zur Gitarre wechselte. In den 1970-ern zog er nach New York, wo er in einem Musikladen arbeitete und schließlich die Dire-Straits-Gründer Mark und David Knopfler kennenlernte.

Als Gitarrist Hal Lindes 1984 die Band verließ, stieß Sonni zur Gruppierung. Gemeinsam nahmen sie das Erfolgsalbum "Brothers In Arms" auf und gingen 1985 auf Tour. 1988 verließ Sonni die Band, um sich anderen Projekten zu widmen. Er arbeitete unter anderem als Marketingleiter und Autor.

Dire Straits kündigten 1995 an, nicht mehr weltweit auf Tour gehen zu wollen. Doch mit Alan Clark, Phil Palmer, Danny Cummings, Mel Collins und Jack Sonni schloss sich ein Teil der alten Mitglieder zu einer neuen Band zusammen.