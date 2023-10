Nicht etwa die Klimakrise, sondern die Versorgung der Welt mit Nahrungsmitteln ist laut Dirk Steffens das drängendste Problem der Menschheit. Was ihn optimistisch stimmt, das Dilemma zu lösen, und weshalb er sich in der saudi-arabischen Wüste auf einem anderen Planeten wähnte, erklärt er im Interview.

"Morgen früh loslegen, Geld sparen und Welt retten": Würde jeder diesen simpel anmutenden Dreisatz berücksichtigen, wäre laut Dirk Steffens ein bedeutender Anfang im Kampf gegen das drängendste Problem der Menschheit gemacht. Der 55-Jährige spielt dabei aber nicht etwa auf die Klimakrise an ("Es ist absurd, nur über das Klima zu reden"), sondern auf die Versorgung der Menschheit mit Lebensmitteln. Für die RTL-Reportage "Die große GEO-Story - Wie wir die Welt gesund essen" (Donnerstag, 19. Oktober, 20.15 Uhr) reiste der Wissenschaftsjournalist um die Welt - vom chinesischen Schweine-Hochhaus bis zu einem Bauern, der regenerative Landwirtschaft in Brandenburg betreibt.

teleschau: Was bedeutet für Sie Essen?

Dirk Steffens: Das hat natürlich mehrere Ebenen. Es ist banal zu sagen, dass Essen der Treibstoff unseres Lebens ist. Wer nicht isst, der stirbt - so einfach ist das. Dann geht das aber natürlich weiter, ganz nach Feuerbachs berühmtem Satz: "Man ist, was man isst." Wir sind über unsere Nahrung mit der ganzen Welt und allen Natursystemen direkt verbunden.

teleschau: Was heißt das konkret?

Steffens: Mein Steak kommt aus Argentinien, meine Avocado aus Mexiko, meine Schokolade aus Peru, meine Tomaten aus Spanien. Wenn ich auf Toilette gehe, sind das die Vereinten Nationen. Wir sind durch die Globalisierung der Landwirtschaft mit allen großen Naturräumen der Welt direkt verbunden. Das größte Umweltproblem auf der Erde sind nicht Flugzeuge, Kohlekraftwerke, Handys oder Benzinautos.

teleschau: Sondern?

Steffens: Es ist die Art und Weise, wie wir Nahrung erzeugen. Ob Sie gerne eine Wurst grillen oder eher ein Tofu-Typ sind, darum geht es nicht, sondern es geht um die Herstellung. Und da haben wir den größten Hebel, egal ob sie über Artensterben, Klimawandel, Flächenverbrauch oder Grundwasserverseuchung reden. Die Nahrungsmittelproduktion ist Thema Nummer eins, besonders weil sich der Bedarf in den kommenden Jahrzehnten noch einmal verdoppeln wird. Daher ist es die wichtigste Frage für die Zukunft der Menschheit: Wie wollen wir zehn Milliarden Menschen satt kriegen, ohne dass es noch größere Flüchtlingsbewegungen und noch mehr Kämpfe um Ressourcen gibt?

teleschau: In Ihrer Reportage heißt es: "Das Stückchen heile Welt wird immer kleiner". Wie dramatisch ist die Lage?

Steffens: Das Problem ist auf jeden Fall zu bewältigen. Es gibt überhaupt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Pessimisten sollten den Mund halten, weil sie uns die Chance nehmen, das Problem zu lösen. Wir haben alle wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnisse, die es braucht. Wir sind keinem Schicksal ausgeliefert, sondern haben es komplett in der eigenen Hand. Ein Populist würde Ihnen jetzt eine Lösung anbieten, zum Beispiel vegan essen, mehr Dünger oder Gentechnik. Aber wenn man für ein komplexes Problem eine einfache Lösung anbietet, ist man ein Spinner oder ein Lügner.

"Verzicht ist nicht das, was wir predigen wollen"

teleschau: Ist die Dringlichkeit dieses Problems in den Köpfen der Menschen schon angekommen?

Steffens: Kein bisschen. Genau deshalb haben wir auch den Film gemacht und das Buch dazu veröffentlicht. Wir reden auch immer nur über die Klimakrise, so als wäre das unser einziges Problem, und wenn wir das hinbekommen, ist alles wieder gut. Das ist natürlich Quatsch! Wir haben ein ganz großes Natursystem-Problem. Auf der Erde ist zum Beispiel gerade Sand knapp, da ist es absurd, nur über das Klima zu reden.

teleschau: Welchen Schluss sollten wir daraus ziehen?

Steffens: Wir müssen überlegen: Wie können wir unsere industrialisierte Gesellschaft so modernisieren, dass wir mit den Ressourcen auskommen, die der Planet zu Verfügung stellt? Den größten Hebel für den schnellsten Erfolg haben wir in der Nahrungsmittelproduktion. Bis Sie eine Energieversorgung umgebaut haben - das erleben wir in Deutschland ja gerade ganz schmerzhaft - dauert es Jahre, Jahrzehnte. Außerdem ist es teuer, nervig und anstrengend. Dagegen können Sie landwirtschaftliche Produktionsmethoden und die Weiterverarbeitung von Lebensmitteln verhältnismäßig schnell zum Positiven verändern oder Lebensmittelverschwendung eindämmen.

teleschau: Wir haben uns daran gewöhnt, das ganze Jahr Lebensmittel aus aller Welt im Supermarkt zu kaufen. Müssen wir eine Abkehr von dieser stetigen Verfügbarkeit hinnehmen, um das Problem gemeinsam zu lösen?

Steffens: Grundsätzlich gilt im Leben: Alles, was man im Übermaß macht, hat meist schlechte Auswirkungen. Das ist hier auch so. Wenn man den globalen Nahrungsmittelkonsum so auf die Spitze treibt, dass man etwa Mangos und Avocados vom anderen Ende der Welt einfliegt, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob das wirklich notwendig ist. Aber Verzicht ist hier nicht das, was wir predigen wollen.

teleschau: Worauf kommt es stattdessen an?

Steffens: Verzicht ist erst einmal eine negative Erzählung, die wir viel zu lange verbreitet haben. Umweltschutz wird immer mit hohen Kosten, Anstrengungen, Verzicht und Verboten in Verbindung gebracht. Genau dieses negative Narrativ hat dazu geführt, dass viele Menschen ausgestiegen sind und keine Lust mehr haben, da mitzumachen. Man muss ja nur Klimaschutz sagen, und ein Drittel der Menschen hat keinen Bock mehr zuzuhören. Wir haben einen Overload an negativer Berichterstattung, was schlicht nicht den Tatsachen entspricht. In meiner Kindheit war es in diesem Land viel dreckiger und umwelttechnisch problematischer, als es jetzt der Fall ist.

teleschau: Was kann dazu beitragen, die Wahrnehmung der Menschen zu ändern?

Steffens: Wir müssen dringend klarmachen, dass eine nachhaltige Landwirtschaftsform Menschen wohlhabender, glücklicher und gesünder macht. Dieses Narrativ ist das Entscheidende, wenn man etwas erreichen möchte.

"Ich sage nicht, wir müssen alle Ökobauern werden"

teleschau: Im Rahmen der Reportage reisten Sie unter anderem nach Saudi-Arabien, wo Sie mitten in der Wüste in einer gigantischen Milchfabrik drehten. Welche Eindrücke haben Sie dort gewonnen?

Steffens: Das war, als wäre ich auf dem falschen Planeten gelandet. Du fährst durch eine der trockensten Regionen der ganzen Erde - in Saudi-Arabien gibt es keinen einzigen Fluss und keine einzige Wiese -, und dann steht mitten in der Wüste ein Stall mit 50.000 Holsteiner Milchkühen. Wir haben uns diese Geschichte auch deshalb herausgesucht, weil sie zeigt, wie globalisierte Landwirtschaft heutzutage funktioniert. Natürlich kann man mit moderner Technik und viel Materialeinsatz alles irgendwo irgendwie möglich machen. Sinn ergibt es nicht.

teleschau: Welche Maßnahmen müssen die Betreiber vor Ort ergreifen, damit ihr Betrieb trotz der unwirtlichen Bedingungen am Laufen gehalten wird?

Steffens: Die 1.300 Tonnen Futter, die die Kühe pro Tag brauchen, müssen von anderen Kontinenten superaufwendig mitten in die Wüste transportiert werden. Dazu ist der Wasserverbrauch enorm. Das ist die Art, wie wir Landwirtschaft machen: Immer größer ist immer besser. Das war lange richtig. Ohne industrialisierte Landwirtschaft könnten wir keine acht Milliarden Menschen ernähren. Ich sage nicht, wir müssen alle Ökobauern werden - das funktioniert so nicht. Wir brauchen schon eine technisierte Landwirtschaft, aber man kann es so oder so machen. Als ich ein Kind war, war die Elbe so verdreckt von der Industrie, dass mir meine Eltern verboten haben, dort zu angeln, weil die Fische alle Krebsgeschwüre am Maul hatten. Heute gibt es in der Elbe wieder Lachse und sogar Robben.

teleschau: Was hat sich in der Zwischenzeit geändert?

Steffens: Wir sind kein deindustrialisiertes Land geworden, sondern haben unsere Industrie modernisiert. Wir müssen smarter werden und neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft umsetzen. Mit großen, schweren Treckern riesige Güllefässer über umgepflügte Äcker zu ziehen, das ist Technologie aus dem letzten Jahrhundert. Wir müssen die großen, dummen Maschinen durch kleine, smarte ersetzen.

teleschau: Wo sollte man noch ansetzen?

Steffens: Wir müssen die stumpfe, industrielle Tierhaltung in moderne Systeme überführen. Wir brauchen sozusagen eine Landwirtschaft 2.0. Ich bin kein Ökopapst, der Streichelzoo-Landwirtschaft und kleine Familienbetriebe fordert. Das ist romantisch, aber das Leben ist kein Ponyhof. Wir müssen realistisch sein, und zur Realität gehört Hightech-Landwirtschaft einfach dazu.

"Wir haben unseren Mitgeschöpfen jede Würde genommen"

teleschau: Was haben Sie von der Arbeit an der Reportage gelernt?

Steffens: Wir haben Bilder gedreht in einem Schweinehochhaus in China, wo auf 26 Stockwerken 1,2 Millionen Schweine leben. Das sind Tiere, die in ihrem kurzen Leben weder Licht noch einen Menschen sehen, weil alles automatisiert ist. Das hat mich genau wie dieser Kuhstall in Saudi-Arabien erschüttert. Wir haben unseren Mitgeschöpfen jede Würde genommen. Wir haben sie degradiert, als sei ein Bauernhof eine Schraubenfabrik. Dabei sind das immer noch Wesen, die etwas fühlen. Das ist der Tiefpunkt der Reise gewesen. Aber wir hatten auch unglaubliche Höhepunkte.

teleschau: Welche?

Steffens: In Brandenburg betreibt man auf einem 3.000 Hektar großen Bauernhof regenerative Landwirtschaft mit glücklichen Kühen. Das ist nicht nur super-modern, sondern man verdient auch Geld damit. Das sind große Glücksmomente, wenn man spürt: So kann unsere Zukunft wirklich funktionieren.

teleschau: Was kann jede Einzelne und jeder Einzelner zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen?

Steffens: Wir dürfen nicht vergessen, dass wir ein Drittel aller auf der Erde produzierten Lebensmitteln wegwerfen. Die erschütternde und gleichzeitig gute Nachricht ist: 60 Prozent von den essbaren Lebensmitteln in Deutschland schmeißen wir Privathaushalte weg - Sie und ich. Das heißt: Wir können das heute ändern, indem wir unseren Kühlschrank cleverer managen und anders einkaufen. Und das Beste daran: Dieser Beitrag zur Sanierung der Natur kostet nichts. Man braucht keine Parteien, Politiker, Verbote, Verzicht oder höhere Steuern. Also morgen früh loslegen, Geld sparen und Welt retten - so einfach!