Die Filmproduzenten Anthony und Joe Russo planen eine Realverfilmung des Disney-Klassikers "Hercules". Die neue Version wird laut den Brüdern ein Musical und ein besonderes noch dazu: Als Hauptinspirationsquelle soll die soziale Videoplattform TikTok dienen.

In den vergangenen Jahren wurden einige Disney-Klassiker real verfilmt: "Mulan", "Aladdin" oder "Der König der Löwen" sind nur drei Beispiele. Nun steht ein weiteres solches Projekt an: Die Geschichte um den griechischen Helden und Halbgott Herkules hat das Studio bereits 1997 als Zeichentrickfilm umgesetzt. Nun soll der Stoff unter Regie von Guy Ritchie neu aufgerollt werden.

Die Brüder Anthony und Joe Russo, bekannt als Regisseure von Filmen der Marvel-Reihen "Captain America" und "Avengers", sind als Produzenten mit an Bord. Der Zeitschrift "Variety" verrieten die Russos nun ein erste Details über die geplante Realverfilmung. Vor allem ein Aspekt lässt dabei aufhören.

"Die Grenzen eines modernen Musicals verschieben"

So soll die neue Version des Disneyfilms ein Musical werden. "Es stellt sich die Frage, wie man es als Musical umsetzt", erklärt Joe Russo. Glücklicherweise hat er auch eine Antwort parat: Mit TikTok als Inspirationsquelle. "Das heutige Publikum wurde durch TikTok geschult, richtig? Welche Erwartungen haben sie an Musicals, wie sie aussehen und wie sie sich anfühlen?" Bei den Überlegungen geht es den Russos allerdings nicht nur darum, dem Zeitgeist zu entsprechen, denn ein solches Projekt könne "eine Menge Spaß machen und uns dabei helfen, die Grenzen der Umsetzung eines modernen Musicals ein wenig zu verschieben".

Ob dieses Konzept von so viel Erfolg gekrönt werden wird wie die Marvel-Filme der Brüder steht noch in den Sternen. Doch bereits in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass TikTok durchaus gelungene Inspiration bieten kann. So erstellten Nutzer der Videoplattform ein eigenes Musical, das auf dem Pixar-Film "Ratatouille" basierte.