Es ist eine der am sehnlichsten erwarteten Serien 2022: "Obi-Wan Kenobi". Nun hat Disney den Start der "Star Wars"-Produktion verraten - und Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden.

Mit Serien aus dem "Star Wars"-Universum hat Disney+ in den vergangenen Jahren regelmäßig den Nerv seiner Nutzerinnen und Nutzer getroffen. Zunächst wurde "The Mandalorian" zum Start von Disney+ in Deutschland zum Hit, aktuell begeistert "The Book of Boba Fett" Sci-Fi-Fans. Und es geht Schlag auf Schlag weiter: Die lange erwartete Serienadaption der Geschichte von Obi-Wan Kenobi hat nun endlich einen Starttermin. Schon im Mai 2022 geht es los, wenn auch nicht am "Star Wars"-Feiertag am 5. Mai. Doch schon knapp drei Wochen später, am 25. Mai, stehen die Episoden der neuen Produktion bei Disney+ zur Verfügung, wie der Disney-Geschäftsführer Bob Chapek am Mittwoch bekannt gab.

Schon 2018 hatte der Konzern angekündigt, den Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi mit einer eigenen Serie zu würdigen. Der von Ewan McGregor gespielte Held befindet sich zunächst auf dem Planeten Tatooine, wo er unter dem Namen Ben Kenobi auf den zehnjährigen Luke Skywalker aufpasst. Doch schon bald zwingen ihn unvorhergesehene Ereignisse, seinen Wachposten verlassen.

Die Geschichte der Serie ist zehn Jahre nach den Geschehnissen von "Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith" angesiedelt. Neben Hauptdarsteller McGregor stehen unter anderem Moses Ingram ("Das Damengambit"), Joel Edgerton ("Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith"), Kumail Nanjiani ("Eternals") und Indira Varma ("For Life") auf der Besetzungsliste.