Im Sommer 2023 verabschiedete sich Elton John von der Bühnenwelt, um zukünftig mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Doch hat der Superstar seine Pläne schon über Bord geworfen? Medienberichten zufolge soll er ein Album mit Brandi Carlile aufgenommen haben.

Mit Songs wie "Can You Feel the Love Tonight" und "Tiny Dancer" wurde Elton John weltberühmt. Vergangenen Sommer verabschiedete sich der Superstar jedoch von den großen Bühnen, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Im Juli 2023 gab er im Rahmen seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Tournee sein letztes Konzert. Was anscheinend aber nicht bedeutet, dass Fans auf neue Musik des 76-Jährigen verzichten müssen. Das zumindest suggerieren Medienberichte über ein Album-Comeback Elton Johns.

Wie das US-Portal "Variety" meldet, soll sich Elton John mit Singer-Songwriterin Brandi Carlile in einem Studio in Los Angeles getroffen haben, um ein neues Album aufzunehmen. Auch Pete Townshend, ein guter Freund des Sängers, soll dies bereits Ende 2023 in einem Gespräch mit "Clashmusic" verraten haben.

"Eines der besten Dinge, die die beiden je gemacht haben"

"Er ist gerade nach L.A. gefahren, um ein Album mit Brandi Carlile aufzunehmen", hatte Townshend erklärt, "innerhalb von zwei Wochen haben sie gemeinsam ein Album aufgenommen. Er sagt, es sei eines der besten Dinge, die die beiden je gemacht haben." Bisher haben sich weder Elton John noch Brandi Carlile dazu geäußert.

Es wäre nicht das erste Mal, dass der Musiker und die 42-Jährige gemeinsame Sache machen. So trat Carlile bei einem Konzert des Sängers im November 2021 auf und ist auf seinem Album "The Lockdown Sessions" zu hören.