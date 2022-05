Die Nachricht vom Tod der US-amerikanischen Sängerin Naomi Judd erschütterte am Samstag die Countrywelt. Auf ihrem Instagram-Profil erinnert nun auch Dolly Parton an ihre langjährige Freundin.

Nach dem plötzlichen Tod der US-amerikanischen Countrysängerin Naomi Judd am vergangenen Samstag hat sich nun auch ihre langjährige Wegbegleiterin und Freundin Dolly Parton zu Wort gemeldet. Auf Instagram teilte die Musikerin ein Statement, in welchem sie sich von Judd verabschiedet.

"Ich war so schockiert, von Naomis Tod zu hören. Naomi und ich waren uns sehr nahe", so die 76-Jährige. "Wir waren uns sehr ähnlich. Wir waren im gleichen Alter und beide Sternzeichen Steinbock. Wir liebten große Frisuren, Make-up und Musik." Parton schreibt, sie habe Judd und ihre beiden Töchter Ashley und Wynonna geliebt. "Sie waren immer wie Schwestern für mich."

"Ein Tag zu spät und eine Dolly zu wenig"

Am Sonntag sollten Naomi Judd und ihre Tochter Wynonna, die vor allem in den 80er-Jahren als Country-Duo The Judds große Erfolge feierten, in die Country Music Hall of Fame aufgenommen werden. Die Veranstaltung war bereits vor dem Tod der 76-Jährigen geplant gewesen und wurde aufgrund der tragischen Umstände um einen Tag verschoben. Auch Parton gratulierte ihrer verstorbenen Freundin zu der posthumen Ehrung. Auf ihrem Instagram-Profil heißt es: "Es tut mir leid, dass ich nicht dabei sein konnte, aber ich höre Naomi schon sagen: 'Tja, ein Tag zu spät und eine Dolly zu wenig.'"

Am Samstag hatten Naomi Judds Töchter, die Musikerin Wynonna Judd und die Schauspielerin Ashley Judd bekannt gegeben, sie hätten ihre "wunderschöne Mutter" durch eine psychische Erkrankung verloren. Bereits in der Vergangenheit hatte Naomi Judd offen über ihren Kampf mit schweren Depressionen gesprochen.