Am Ende war ein Dominostein 44.000 Euro wert. Denn einer fiel nicht, weshalb die anderen ins Ziel purzeln konnten. Zum Ende war "Prominent getrennt" (RTL+) richtig spannend. Fast bedauerlich, dass der Sieg von Meike Eimonts und Marcus Muth unter Ausschluss der TV-Öffentlichkeit stattfand. Fast.

Wüste Schlammspiele, multiple Höhepunkte und am Ende wildes Gehoppel: Im Finale von "Prominent getrennt" wurden noch einmal alle Register gezogen. Aber: Lüsterne Zweideutigkeit beiseite - hier ging es nur um Finalspiele, denen sich die letzten vier der anfangs acht eigentlich getrennten Ex-Paare stellen mussten. "Es geht um alles oder nichts", erkannte Meike Emonts vor den finalen Spielen. Naja, auch nicht mehr um wirklich alles: Denn von den einstmals 100.000 Euro Siegprämie hatten die Paare in gemeinsamem Versagen schon 56.000 in den südafrikanischen Sand gesetzt.

Am Ende waren Meike Emonts und Marcus Muth, eine Krankenschwester-Influencerin und ein selbstständiger Finanzdienstleister, die 2020 durch "Temptation Island" in die Verlegenheit kamen, sich jetzt "Promi" nennen zu dürfen, eine Nasenlänge voraus. Oder besser: eine Dominosteinchenbreite. Ihr Stein purzelte an das Siegerglöckchen, worauf den Finalgegnern, Sarah Joelle Jahnel (Ex-DSDS-Teilnehmerin) und Dominik Wirlend (Ex-Tennisprofi), im übertragenen Sinne das letzte Stündlein schlug. Es war ein Millimeter-Drama!

Ein Steinchen entscheidet über 44.000 Euro

Während "Team M&M" ausgelassen feierte - mit Freudensprüngen, Schampusdusche und dem Versprechen, die 44 Riesen in eine Paartherapie zu investieren - verstanden die unterlegenen Finalisten die Welt nicht mehr. "Das war ein brutales Finale", schüttelte Dominik den Kopf, "ich war selten so überlegen und hab dann doch noch verloren." Stimmt, für ihn und seine - im Finale erstaunlich unzickige - Sarah lief es eigentlich wie am Schnürchen.

Mit der Aufgabe, als rückwärts aneinandergebundenes Paar Dominosteine auf einer wackeligen Planke zu postieren und dabei möglichst synchron durch ein schwebendes Gerüst zu klettern (die Älteren werden sich erinnern: Das Spiel gab's schon mal bei "Ewige Helden"), kamen sie besser zurecht. "Es klappte wie am Schnürchen", musste auch Gegner Marcus erkennen. "Team SaDo" hatte sogar schon zwei Matchbälle: Die erste Dominowelle kam nach wenigen Steinen zum Erliegen, beim zweiten Mal rappelten die Steinchen zügig - bis ausgerechnet der allerletzte stehen blieb!

Nur dadurch kam "Team M&M" überhaupt noch "zum Schuss". Und bei ihm purzelten alle Steinchen - zum und ins Glück.

Aus beim Tauziehen: "Kopf hoch, Schlamm drüber"

Es kann eben nicht jeder gewinnen. Sarah Joelle und Meike hatten bis zu diesem Finale etwas gemeinsam: "Ich hab noch nie ewas gewonnen." Das konnte sich nur für eine ändern. Und wenn man so alle Folgen Revue passieren lässt, könnte man schon sagen: Es hat die Richtige erwischt. Oder: Karma. Jedenfalls zoffte sich Meike deutlich seltener mit Villabewohnern als die dauermaulige Sarah. Deren Satz "Ich bin fassungslos, dass ich es so weit geschafft habe" dürften sich die ausgeschiedenen Cecilia Asoro und deren Ex-Partner Markus Kok oder auch Lena Schiwiora und Robin Riebling vorbehaltlos anschließen.

Aber Sarah wuchs tatsächlich im Finale über sich hinaus. An der Seite von Dominik warf sie sich im ersten Finalspiel "Tauziehen" ohne Zögern in die vom strömenden südafrikanischen Regen in ein Schlammfeld verwandelte Wiese. Auf der Gegenseite schaffte das Michelle Daniaux nicht. Weil der Ex-Mann an ihrer Seite, Gigi Birofio, auch eher nur im Reden ("Ich zerstöre alles!") stark ist, setzte es eine 0:3-Klatsche im Schlamm.

Trostpreis für Gigi Birofio?

Im anderen Duell erkannte Patrick Eid nach der ersten Runde, dass er und seine eh angeschlagene Doreen Dietel ("Ich bin durch!") gegen Kraftbolzen Marcus Muth ("Der ist 120 Kilo Muskelmasse, der hat achtfache Oberarme!") und Meike Emonts keine Chance haben würden. Deshalb überredete Patrick die widerborstige Doreen dazu, den übermächtigen Gegnern nach der ersten Pleite in Windeseile, das ganze Duell "zu schenken".

Das war eine sehr clevere Entscheidung. Denn während sich Gigi und Michelle gegen Dominik und Sarah dreimal verausgabten, sparten Patrick und Doreen wichtige Körner. Das kam ihnen im "Hoffnungslauf" zugute. Michelle heulte verzweifelte ("Ich kann das nihihicht, warum bin ich so schlecht?"), Gigi motzte ("Ich verlier doch nicht gegen alte Menschen!") - und am Ende flogen sie 3:0 raus.

Gigi wäre nicht Gigi, wenn er nicht beim Abschied den Blick fürs Wesentliche bewahrt hätte: "Haben wir heute Sex?" Es waren fast dieselben Worte, die er schon am Anreisetag zu seiner "Ex" sprach. Nur deren Antwort war diesmal anders: "Ja, sicher."

Bekommt das Format eine zweite Chance?

Im Halbfinale lauerte die eigentliche Überraschung in schwindelnder Höhe. Denn plötzlich überwand Sarah ihre panische Höhenangst. Doreen dagegen ("Mein Körper hat Nein gesagt") sah sich außer Stande, "über meine Grenzen zu gehen, wenn ich mich in Gefahr begebe". Sie sah wohl das coole Sicherungsnetz nicht, das sich unter den Spielern befand. "Sie ist schon anstrengend", gestand Patrick seinem Kumpel Dominik. Aber er sieht auch das Positive: "Wir werden jetzt so weitermachen wie bisher: Wir werden uns 30 Jahre nicht sehen." Es schien, als freue er sich darauf.

Die Frage ist, ob das mit der langen Wiedersehenspause auch für das Format gilt. Andererseits: Findet man noch einmal achtmal zwei Exen, die bereit sind, sich um des schnöden Mammons und der Sendezeit willen einer im Schlüsselloch-Fernsehen gesendeten Dauer-Paartherapie auszusetzen? Und die zweite Frage: Will man es überhaupt?