Spider-Man im Doppelpack bietet "Marvel's Spider-Man 2". Aber bedeutet der zweite Teil der Superhelden-Action für PlayStation 5 auch doppelten Spielspaß? Das sagen die ersten Kritiken vorab.

Mit "Marvel's Spider-Man 2" liefert Insomniac Games eines der am meisten erwarteten Konsolenspiele des Jahres. Diesmal tritt Spider-Man sogar im Doppelpack auf - sowohl Peter Parker als auch Miles Morales schwingen sich im hautengen Kostüm durch die Straßenschluchten von New York. Kurz vor der Veröffentlichung des PlayStation 5-Exklusivtitels am 20. Oktober liegen bereits die ersten Wertungen und Testberichte vor. Ein Überblick.

Die Vorgänger "Marvel's Spider-Man" aus dem Jahr 2018 und die Auskopplung "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" (2020) haben mit 87 und 85 Punkten bei der internationalen Datenplattform "Metarcritic" gut vorgelegt. Doch schon jetzt steht fest: "Marvel's Spider-Man 2" kann die alten Superhelden-Geschichten toppen: Aktuell sind bereits rund 130 Reviews von den Betreibern der Seite ausgewertet worden. Das Spinnenmann-Duo kommt derzeit auf 90 von 100 Punkten. Damit ist "Marvel's Spider-Man 2" bereits jetzt eines der am besten bewerteten PS5-Spiele seit Veröffentlichung der neuen Sony-Konsole.

Was sagen die internationalen Tester?

Stolze 100 von 100 möglichen Punkten vergibt "COGconnected": "'Spider-Man 2' ist das beste Superhelden-Spiel, das je gemacht wurde. Punkt", schwärmt der Tester. Statt des Vorwurfs, ein bewährtes Konzept zu recyclen, lautet das Fazit: "Die Art und Weise, wie es auf dem Fundament von 'Marvel's Spider-Man' aus dem Jahr 2018 baut, ist ein strahlendes Beispiel, wie man eine Fortsetzung macht."

"GamesRadar+" vergibt in seiner internen Wertungseinheit eine 5 von 5 möglichen Punkten. "'Marvel's Spider-Man 2' verbessert sich gegenüber seinem Vorgänger in allen Bereichen, während es gleichzeitig dem Superhelden-Genre der letzten 30 Jahre salutiert", heißt es in der Rezension. Und weiter: "Mit einer fesselnden Geschichte und unübertroffenem Spektakel, ist es der Inbegriff eines Superhelden-Spiels."

Eine 9 von 10 ist das Spiel in den Augen von "TrueGaming": "'Marvel's Spider-Man 2' gehört zu den besten Spiele-Erfahrungen in einem bereits ziemlich vollen Jahr. Das Spiel hat einfach alles", lautet der Eindruck. Was mit "alles" gemeint ist? "Eine solide Story, eine große Stadt zum Erkunden, fantastische Grafik und viele Inhalte."

"GameSpot" erkennt im jüngsten "Spider-Man"-Epos zwar die bekannte Formel der Vorgänger, doch stört sich nicht daran: "Am Ende gibt uns 'Marvel's Spider-Man 2' mehr von dem, was wir bereits in den vorherigen 'Spider-Man'-Spielen von Insomniac gespielt haben. Aber diese Gewinnerformel ist immer noch so unglaublich spaßig, dass das wirklich nichts ausmacht." In Zahlen bedeutet das: 8/10.

Was sagen deutschsprachige Tests?

Beim "PC Games"-Test gefiel der Redaktion neben der "reichhaltig gefüllten offenen Spielwelt", dass "die Story nicht nur aus anhaltender Action besteht", sondern sich das Spiel "auch die Zeit für ruhigere Momente und Charakterentwicklung" nimmt. Die Tatsache, dass die Hauptmissionen abwechslungsreich sind und man in Nebenmissionen unter anderem in Charaktere wie Mary Jane schlüpft, wird ebenfalls gelobt.

"Golem.de" ist von der Superhelden-Action regelrecht euphorisiert: "Marvel's Spider-Man 2" sei "das beste Sony-Spiel seit Jahren", heißt es dort. Geboten sei "von der Story über die Grafik bis zu den Einsätzen höchstes Niveau". Das "emotional berührende Abenteuer" findet in einer "hervorragend in Szene gesetzten" offenen Welt statt, so die Tester. Einziger Makel: Die Redaktion vermisst vor lauter Gute-Laune-Feeling etwas die "düsteren oder abgründigen Elemente".

"GamePro" erinnert daran, dass der Vorgänger ein wenig an spielerischer Abwechslung krankte und lobt nun, dass Insomniac Games dieses Problem mit "Marvel's Spider-Man 2" nun behoben habe. Auch das verfeinerte Kampfsystem punktet bei der Redaktion. Das Fazit: eines der besten Spiele des Jahres, was auch der unglaublichen Technikleistung geschuldet ist, die es ermöglicht, binnen eines Augenblicks von einem Stadtviertel zum nächsten zu wechseln - als wären Ladepausen ein Fremdwort.