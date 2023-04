Die Nachricht vom Tod Aaron Carters ging im November 2022 um die Welt: Der Popsänger und kleine Bruder von Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter war von seiner Haushälterin tot in der Badewanne in seinem Haus im kalifornischen Lancaster aufgefunden worden. Am Dienstag, rund fünf Monate später, gab die Gerichtsmedizin in Los Angeles seine Todesursache bekannt: Der 34-Jährige soll unter dem Einfluss von Drogen in seiner Badewanne ertrunken sein.

Laut dem Autopsiebericht konnte bei Carter eine Chemikalie nachgewiesen werden, die man mithilfe von Druckluft aus Dosen inhalieren kann: ebenso wie das verschreibungspflichtige Xanax, das bei Angst- und Panikstörungen helfen soll. Carters Tod wird von den Behörden als Unfall eingestuft.

Aaron Carter ging mit seinem Drogenkonsum und psychischen Erkrankungen offen um. So sprach er 2019 in der Talkshow "The Doctors" über seinen jahrelangen Kampf mit Angststörungen, Schizophrenie, multipler Persönlichkeitsstörung und bipolarer Störung.

Einer breiten Öffentlichkeit wurde Aaron Carter Ende der 90-er durch Hits wie "Crush On You" und "Aaron's Party" bekannt, sein erstes Album erschien 1997. Er galt als Teenie-Star, eine Karriere, die mit der seines Bruders vergleichbar wäre, blieb ihm verwehrt. Im November 2021 wurde er Vater eines Sohnes.