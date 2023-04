Der zweite Teil von "Joker" ist im Kasten. Wie Regisseur Todd Phillips jetzt bekannt gab, sind die Dreharbeiten für den Film offiziell abgeschlossen. Außerdem teilte Phillips einen ebenfalls mit Spannung erwarteten Anblick: Lady Gaga in der Rolle von Harley Quinn.

Der erste Teil war ein voller Erfolg: In "Joker" wagte Regisseur Todd Phillips einen genaueren Blick auf Batmans wohl bekanntesten Widersacher. Für die titelgebende Hauptrolle wurde Joaquin Phoenix gewonnen, der für seine Darstellung des psychopathischen gescheiterten Comedians auch prompt einen Oscar gewann. Auch die Filmmusik von Hildur Guðnadóttir ergatterte eine der Trophäen. Insgesamt spielte der Film über eine Milliarde US-Dollar ein.

Da war es nur eine Frage der Zeit, bis eine Fortsetzung angekündigt wurde. Diese wurde dann auch im Juni vergangenen Jahres von Phillips bestätigt. Zehn Monate später ist der Film nun im Kasten. Wie Phillips auf Instagram mitteilte, dauerten die Dreharbeiten vier Monate.

Neue Rolle für Lady Gaga

Phillips versah seine Verkündung außerdem mit Bildern seiner beiden Stars in vollem Makeup für ihre Rollen: Neben Joaquin Phoenix, der erneut in die Hauptrolle schlüpft, ist auch niemand Geringeres als Lady Gaga zu sehen. "Danke an diese zwei (+ den gesamten Cast) sowie der BESTEN Crew, die die Filmindustrie zu bieten hat", schreibt der Regisseur dazu.

Die erfolgreiche Popsängerin verkörpert in der Fortsetzung Harley Quinn, die im DC-Kanon eine romantische Obsession für den Joker entwickelt und zu seiner Handlangerin sowie Geliebten wird. Zuvor war Gaga in den Filmen "House of Gucci" und "A Star Is Born" sowie in der Serie "American Horror Story" zu sehen. Die Schauspielerei ist für sie längst zu einem zweiten Standbein neben ihrer Popkarriere geworden. Für ihre Rolle in Bradley Coopers "A Star Is Born" war sie für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Todd Phillips wird sich nun dem Schnitt des Filmes widmen. "Werde jetzt in eine Höhle kriechen", schreibt er in Anspielung an Batmans Hauptquartier, die Bat-Höhle, "und alles zusammenfügen".