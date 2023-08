"Du weißt, wer ich bin. Ich muss dich irgendwann mal sehen, wenn du in New York bist": Mit diesen Worten näherte sich am Montagabend ein Mann der Bühne, auf der Drew Barrymore bei einer Veranstaltung gerade mit der Musikerin Reneé Rapp vor Live-Publikum plauderte. Ein Video, das unter anderem CNN vorliegt, zeigt, wie der Mann zunächst freundlich von der 48-jährigen Schauspielerin begrüßt wird, als er diese unterbricht. Dann geht alles ganz schnell: Der Fan, der sich als Chad Michael Busto vorstellt, wird von Security-Mitarbeitern abgeführt, während Barrymore und Rapp sichtlich erschrocken von der Bühne flüchten.

Im Netz sorgt der Vorfall für zahlreiche Spekulationen. Auf X (vormals Twitter) etwa mutmaßt ein Nutzer, Busto sei ein "übermäßig fanatischer Fan". Andere User halten Busto gar für einen Stalker. "Das muss für sie sehr beängstigend und erschreckend gewesen sein", schreibt eine Nutzerin. "Wir brauchen viel bessere Gesetze im Umgang mit Stalking", fordert ein weiterer Fan.

Verschiedenen US-Medienberichten zufolge wurde Chad Michael Busto nicht verhaftet. Barrymore, die nach der Unterbrechung wieder auf die Bühne zurückkehrte, hat sich bislang nicht zu dem Zwischenfall geäußert.

Drew Barrymore and Reneé Rapp were in the middle of a conversation on stage when a man rushed up to try and talk to Barrymore. https://t.co/RD1AVRHV57 pic.twitter.com/4odgcaQvj2