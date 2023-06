In Steven Spielbergs Film-Klassiker "E.T. - Der Außerirdische" spielte die damals siebenjährige Drew Barrymore die kleine Gertie. Seitdem ist sie nicht nur erfolgreich im Showbusiness tätig, sondern hat eine besondere Verbindung zu dem Regisseur.

Mittlerweile arbeitet Drew Barrymore nicht nur als erfolgreiche Schauspielerin, sondern moderiert auch ihre eigene Talkshow. Ihre ersten Schritte ins Showgeschäft machte sie aber bereits im Kindesalter, mit sieben Jahren war sie in "E.T. - Der Außerirdische" zu sehen. Es war ein Film, der ihr Leben in vielerlei Hinsicht prägte, über ihr besonderes Verhältnis zu "E.T."-Regisseur Steven Spielberg sprach sie nun in einem Interview.

Im Gespräch mit dem Magazin "Vulture" schwärmte Barrymore über den berühmten Filmemacher. Spielberg sei "die einzige Person in meinem Leben, die jemals eine elterliche Figur war." Barrymores Vater hingegen sei ein missbräuchlicher Alkoholiker gewesen. "Er war kein Karrierist", erklärte Barrymore: "Er sagte: 'Ich werde diese verdammte Dynastie niederbrennen.'"

Spielberg "Ich konnte nur eine Art Berater für sie sein"

Der Regisseur äußerte sich ebenfalls zur ehemaligen Kinderdarstellerin: "Sie blieb weit über ihre Schlafenszeit hinaus auf, ging an Orte, von denen sie nur hätte hören sollen, und lebte ein Leben in einem sehr zarten Alter, das sie meiner Meinung nach ihrer Kindheit beraubte", wird Spielberg in "Vulture" zitiert, "doch ich fühlte mich sehr hilflos, weil ich nicht ihr Vater war. Ich konnte nur eine Art Berater für sie sein."

Bis heute pflegen der Regisseur und die Schauspielerin ein gutes Verhältnis. Am Set von "E.T." fragte die damals siebenjährige Drew Barrymore den Filmemacher sogar, ob nicht er ihr Vater sein könne. Nachdem er "Nein" sagte, wurde er zum Patenonkel der Moderatorin.

Der 76-Jährige sorgte dafür, dass auch außerhalb der Drehzeiten Personal zur Verfügung stand, damit Barrymore mit E.T. essen konnte. Wie "Vulture" berichtete, blieb Barrymore sogar "an den Wochenenden bei Spielberg. Er schenkte ihr eine Katze, die sie Gertie nannte, und nahm sie mit nach Disneyland und Knott's Berry Farm."