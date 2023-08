Grafik-Bugs und eine unterirdische Performance: Die Umsetzung der "GTA Trilogy" für Nintendo Switch kam für Fans und Kritiker wahlweise einem technischen Totalausfall oder Verbrechen gleich. Nun nimmt Rockstar Games einen weiteren Anlauf, einen seiner Klassiker auf Nintendos Hybrid-Konsole zu portieren, die weltweit eine Hardware-Basis von 125 Millionen verkauften Geräten vorzuweisen hat und entsprechend attraktiv ist: "Red Dead Redemption".

Die Adaption des ursprünglich für PS3 und Xbox 360 veröffentlichten Open-World-Westerns, der mit mehr als 170 "Spiel des Jahres"-Auszeichnungen zu den von Kritikern meistgelobten Spielen aller Zeiten gehört, erscheint digital bereits am 15. August inklusive der Zombie-Horror-Erweiterung "Undead Nightmare" für rund 50 Euro. Verantwortlich zeichnet das Studio Double Eleven. Eine physische Version folgt am 13. Oktober. Gleiches gilt für die PS4-Fassung, die damit auch auf der Nachfolgekonsole PS5 spielbar ist. PC-Besitzer bleiben indes weiter außen vor.

Allzu viel sollte man sich jedoch nicht von der "Neuauflage" erwarten. Wie es aussieht, handelt es sich bei "Red Dead Redemption" für Nintendo Switch und Playstation4 um einen simplen Port - vom Publisher auch als "Conversion" bezeichnet. Das heißt, dass es keine allzu großen Verbesserungen bei Grafik und Gameplay geben wird. Auch ein 60-FPS-Modus wurde nicht explizit angekündigt. Dafür hagelt es bereits im Vorfeld der Veröffentlichung Häme im Netz. Bei X (ehemals Twitter) schreibt ein User: "Der Port eines 13 Jahre alten Spiels auf eine 10 Jahre alte Konsole ohne Verbesserungen für 50 US-Dollar? Ist das der neue Tiefpunkt der Spiele-Industrie?"

I wasn't expecting much, but a port of a 13 year old game to a 10 year old console with no enhancements for $50?



Is this a new gaming industry low? Has anyone else done this before?