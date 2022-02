Was wäre das RTL-Dschungelcamp nur ohne die bissigen Bemerkungen von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich? Bereits seit 2013 nehmen die Moderatoren bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kein Blatt vor den Mund. Am Mittwochabend bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer nun zum ersten Mal einen Blick hinter die Kulissen - und siehe da: Auch wenn die Kameras vermeintlich aus sind, machen die TV-Stars keinen Hehl aus ihren Standpunkten.

"Was machen wir nur mit diesen Menschen!"

Aufgrund einer technischen Panne war auf der Streamingplattform RTL+ nämlich nicht das Nachrichtenjournal "RTL Direkt" als Einspieler in der Sendung zu sehen. Stattdessen konnten die Fans im Livestream ein fast zweiminütiges Gespräch zwischen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich belauschen. Besonders letzterer schien von einer vorherigen technischen Panne irritiert zu sein. "Das wird mir ein ewiges Rätsel bleiben, wie man so was timed. Und was eigentlich diese Menschen in der Sendeabwicklung so da machen, das werde ich in meinem Leben nie verstehen", so Hartwich.

"Du hörst einfach nicht zu. Nie hörst du zu, du hörst nie zu", lautete die - wohl nicht ganz ernst gemeinte - Antwort seiner Co-Moderatorin. Daraufhin legte der 43-Jährige nach und plauderte ausgelassen über einen Produktionsmitarbeiter der Show. "Boah, der Jonas muss auch so sattenarsch-müde sein, ey", so Hartwich. "Der hat heute Mittag schon, als ich gefragt habe, die wievielte Cola das ist, schon so frustriert abgewunken. Da habe ich gedacht: 'Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir nur mit diesen Menschen!'"Dass in der Sendepause etwas schiefgelaufen war, schien das Duo nicht bemerkt zu haben: Als Sonja und Daniel nach rund zwei Minuten wieder im Bild erschienen, moderierten sie die Schalte wie gewohnt ab.