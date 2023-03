Im diesjährigen Dschungelcamp kämpfte sie um den Sieg, nun steht sie vor dem Ehe-Aus: Jolina Mennen und ihr Ehemann Florian haben sich nach 13-jähriger Beziehung getrennt. Das gab die 30-Jährige in einem Post AG">Post auf Instagram bekannt. "An erster Stelle möchte ich Danke sagen", schreibt sie dort. "Ich bin dankbar für all die schönen Momente, die ich mit Dir an meiner Seite erleben durfte, und dazu gehören auch die herausfordernden Zeiten, in denen wir gemeinsam über uns hinausgewachsen sind."

Kein böses Blut

"Ich kann euch sagen, dass es Florian und mir gut geht", schreibt sie weiter. Böses Blut gebe es keines: "Nichts und niemand wird jemals zwischen uns kommen, denn auch wenn wir kein Paar mehr sind, sind wir in Freundschaft eine Einheit." Florian selbst hat sich zur Trennung nicht öffentlich geäußert, regierte auf den Post AG">Post aber mit einem weißen Herz-Emoji.

Als die beiden ein Paar wurden, lebte Jolina noch als Mann - so auch bei ihrer ersten Hochzeit 2013. Zwischen 2017 und 2019 hat sich Jolina insgesamt drei Geschlechtsangleichungsoperationen unterzogen. 2019 heiratete sie ihren Florian dann ein zweites Mal.