Als Gewinner der 15. Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL) saß Filip Pavlović 2022 auf dem Dschungelthron. Nun gibt der 29-Jährige sein Schauspieldebüt.

Filip Pavlović schlägt einen neuen Karriereweg ein: Ein Jahr nach seinem Sieg in der 15. Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL) steht der 29-Jährige nun erstmals als Schauspieler vor der Kamera. In der RTL-Daily "Alles was zählt" (montags bis freitags, 19.05 Uhr) wird er als Gaststar einen Getränkelieferanten mimen.

In der Rolle des Lars Orth tritt Filip Pavlović erstmals in der Folge 4.339 (Ausstrahlung am Mittwoch, 6. Dezember) in Erscheinung. Bei Lars' erster Begegnung mit Miray Öztürk (Sıla Şahin) ist es um die Influencerin geschehen. Leider passt Lars von Berufswegen so gar nicht in ihre Karrierepläne. Erst als er ihr bei einem Projekt hilft, springt der Funken über, und Miray muss sich entscheiden, ob sie der Liebe oder der Karriere folgt.

Filip Pavlović lässt "nichts unversucht"

"Jeder, der mich kennt, weiß, ich lasse nichts unversucht und die Schauspielerei stand noch auf meinem Zettel", erklärt Filip Pavlović zum Drehstart: "Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt endlich damit losgehen kann." Bislang habe er zwar noch nicht alle Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, "aber die, die ich getroffen habe, waren super offen, freundlich und haben sich Zeit für mich genommen, wenn ich Fragen hatte", freut er sich weiter.

Filip Pavlović wurde 1994 in Hamburg geboren. Bekannt wurde der Fitnesscoach unter anderem durch die Kuppelshows "Die Bachelorette" (2018) und "Bachelor in Paradise" (2019). 2020 siegte er beim "Promiboxen" (ProSieben) und trat darüber hinaus unter anderem bei "Ninja Warrior Germany - Promi Special" (RTL), "RTL Turmspringen" und "Grill den Henssler" (VOX) an.