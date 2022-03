Langjährige Fans der RTL-Castingshow kennen ihn als Moderator bereits, nun kehrt Marco Schreyl für die Live-Shows von "Deutschland sucht den Superstar" wieder auf die Show-Bühne zurück.

Man sieht sich immer zweimal: Am Samstag, 16. April, ab 20.15 Uhr startet "Deutschland sucht den Superstar" in die nunmehr 19. Runde Live-Shows. Mit dabei: ein alter Bekannter als Moderator. Marco Schreyl, der von 2005 bis 2012 insgesamt sieben Staffeln lang durch die musikalische Castingshow führte - die Staffeln drei und vier moderierte er an der Seite von Tooske Ragas - ist wieder mit an Bord. Schreyl, der bei RTL aktuell als Anchor von "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" tätig ist, kehrt nun auf die große Show-Bühne des Senders zurück.

"Nach fast zehn Jahren wieder auf der DSDS-Liveshow-Bühne zu stehen wird spannend, mit dieser herzlichen Jury zusammenzuarbeiten besonders", erklärt der Moderator zu seinem Comeback. Die besten Sängerinnen und Sänger dieser Staffel zu unterstützen sei "eine Freude" für den 48-Jährigen. Auch RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner freut sich über Schreyls Rückkehr. "Mit dieser Show startete seine RTL-Karriere und es ist großartig, dass er jetzt wieder die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der großen DSDS-Bühne begrüßen wird."

Die aktuelle Staffel läuft bereits seit Januar. Showmaster, Schlagersänger und Schauspieler Florian Silbereisen, Pop- & Countrysängerin Ilse DeLange sowie Produzent Toby Gad sitzen dieses Mal in der Jury. Aktuell kämpfen nach dem Auslandsrecall in Apulien noch 16 Gesangstalente um den Titel des 19. "Superstars".