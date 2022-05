Am Samstag, 7. Mai, um 20.15 Uhr, sitzt Toby Gad erneut in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL.

Von Beyoncés "If I Were a Boy" bis zu Fergies "Big Girls Don't Cry" hat Toby Gad einige international bekannte Mega-Hits geschrieben. Doch mit einem Genre kann der Wahl-Amerikaner überhaupt nichts anfangen, wie er nun in einem Interview verriet.